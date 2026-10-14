Prawa autorskie: Foto ROBERTO SCHMIDT / Getty Images via AFP Foto ROBERTO SCHMIDT... Prawa autorskie: Foto ROBERTO SCHMIDT / Getty Images via AFP Foto ROBERTO SCHMIDT...

Zaloguj się, aby zapisać na później 14 października 2026 Dodaj nas w Google Trump nie jest pierwszy. USA regularnie ingerują w politykę innych państw Radosław Korzycki przeczytasz w 11 minut Brazylia ukarana odwetowymi cłami za skazanie Bolsonaro, przyjaciela Trumpa, Argentyna dostała ofertę finansowego ratunku z ostrzeżeniem, że przegrana faworyta USA oznacza koniec wsparcia. Niby wyborcy wybierają sami, ale niech znają konsekwencje. Taki to amerykański obyczaj. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto ROBERTO SCHMIDT / Getty Images via AFP Foto ROBERTO SCHMIDT... Prawa autorskie: Foto ROBERTO SCHMIDT / Getty Images via AFP Foto ROBERTO SCHMIDT...

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem, a kilka miesięcy później w Warszawie wybuchła awantura o to, czy amerykański prezydent próbował przemeblować polski rząd. Dominika Wielowieyska podała w TOK FM, że podczas marcowej rozmowy szef PSL miał być namawiany do zerwania koalicji z KO i porozumienia z prawicą. W praktyce oznaczałoby to zmianę premiera. Nagrodą miało być „100-proc. wsparcie z USA”.

Donald Tusk nie zamierzał udawać, że rozmowa dotyczyła wyłącznie uzbrojenia. „Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej” — stwierdził. Była „zbyt ciekawa, żeby o niej publicznie mówić”. Z tych oszczędnych słów bije irytacja. Media ruszyły za kulisy, politycy za wyjaśnieniami, MSZ za informacjami o spotkaniu.