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Prawa autorskie: Foto ROBERTO SCHMIDT / Getty Images via AFPFoto ROBERTO SCHMIDT...
14 października 2026

Trump nie jest pierwszy. USA regularnie ingerują w politykę innych państw

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Brazylia ukarana odwetowymi cłami za skazanie Bolsonaro, przyjaciela Trumpa, Argentyna dostała ofertę finansowego ratunku z ostrzeżeniem, że przegrana faworyta USA oznacza koniec wsparcia. Niby wyborcy wybierają sami, ale niech znają konsekwencje. Taki to amerykański obyczaj.

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Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Donaldem Trumpem, a kilka miesięcy później w Warszawie wybuchła awantura o to, czy amerykański prezydent próbował przemeblować polski rząd. Dominika Wielowieyska podała w TOK FM, że podczas marcowej rozmowy szef PSL miał być namawiany do zerwania koalicji z KO i porozumienia z prawicą. W praktyce oznaczałoby to zmianę premiera. Nagrodą miało być „100-proc. wsparcie z USA”.

Donald Tusk nie zamierzał udawać, że rozmowa dotyczyła wyłącznie uzbrojenia. „Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej” — stwierdził. Była „zbyt ciekawa, żeby o niej publicznie mówić”. Z tych oszczędnych słów bije irytacja. Media ruszyły za kulisy, politycy za wyjaśnieniami, MSZ za informacjami o spotkaniu.

Spotkanie 2 marca 2026 roku zostało potwierdzone, ale jego pełnej treści nie znamy. Kosiniak-Kamysz mówi o nieformalnej rozmowie, bez protokołu. Wersja o zmianie koalicji pozostaje relacją dziennikarską. Zapytany o nią Trump odpowiedział, że kocha Polaków, a polski prezydent jest jego przyjacielem, którego poparł. Ani potwierdzenie, ani rzeczowe zaprzeczenie.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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