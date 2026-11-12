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Prawa autorskie: Fot. Marek Podmokly /Agencja Wyborcza.plFot. Marek Podmokly ...
12 listopada 2026

Niedźwiedzica Trójka ma być odstrzelona. „Dla spokoju urzędników”

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Pojawia się w rejonie miejscowości Wołkowyja w Bieszczadach i znajduje jedzenie na nęciskach. Ekspert alarmuje, że może być w ciąży. Urzędnicy tymczasem debatowali o ewentualnym odstrzale. Co ustalili?

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Wołkowyja to malownicza wieś w Bieszczadach nad Jeziorem Solińskim. Wiosną lokalne media straszyły, że do zabudowań schodzi niedźwiedzica. Pojawiają się też tam jej młode oraz inne niedźwiedzie, co zarejestrowały kamery. Strach przed zwierzętami podsycają samorządowcy i radni gminy Solina. Nawołują do odstrzału.

OKO.press dowiedziało się, że ważą się losy niedźwiedzicy z obrożą telemetryczną, nazywanej Trójką, która może być w ciąży.

Spotkanie grupy eksperckiej zajmującej się przeciwdziałaniu sytuacjom konfliktowym z udziałem niedźwiedzi odbyło się w poniedziałek (9 listopada). To organ, który doradza Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w sytuacjach takich jak w przypadku niedźwiedzicy Trójki. W spotkaniu brał udział m.in. dr Bartosz Pirga, badacz drapieżników z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jak relacjonuje, omawiano na nim głównie sprawę Trójki, niedźwiedzicy z Wołkowyi.

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Aleksander Gurgul

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył dziennikarstwo i amerykanistykę. W Stambule spędził stypendium Erasmus. W Nowym Jorku odbył staż w konsulacie generalnym RP. Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Magazynie Miasta" czy "Autoportrecie". W latach 2014-2020 pracował w krakowskim oddziale "Wyborczej". W 2021 r. na łamach Wyborcza.pl stworzył zespół Klimat i Środowisko. Napisał książki: "Podhale. Wszystko na sprzedaż" (wyd. Czarne, 2022) oraz "Ołtarz i Siekiera" (wyd. Agora, 2025). Stypendysta waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council (2018 r.) i niemieckiego IJP (2024 r.). W 2022 r. otrzymał grant European Climate Foundation na serię reportaży z USA. W 2024 r. dzięki Earth Journalism Network relacjonował szczyt klimatyczny COP29 w Baku, a rok później COP30 w Belem w Amazonii. Wędruje po Gorcach, Pieninach i Beskidach. Do gazety pisał m.in. z USA, Brazylii, Kostaryki, Kolumbii, RPA czy Wysp Galápagos.

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