Niedźwiedzica Trójka ma być odstrzelona. „Dla spokoju urzędników”
Pojawia się w rejonie miejscowości Wołkowyja w Bieszczadach i znajduje jedzenie na nęciskach. Ekspert alarmuje, że może być w ciąży. Urzędnicy tymczasem debatowali o ewentualnym odstrzale. Co ustalili?
Wołkowyja to malownicza wieś w Bieszczadach nad Jeziorem Solińskim. Wiosną lokalne media straszyły, że do zabudowań schodzi niedźwiedzica. Pojawiają się też tam jej młode oraz inne niedźwiedzie, co zarejestrowały kamery. Strach przed zwierzętami podsycają samorządowcy i radni gminy Solina. Nawołują do odstrzału.
OKO.press dowiedziało się, że ważą się losy niedźwiedzicy z obrożą telemetryczną, nazywanej Trójką, która może być w ciąży.
Spotkanie grupy eksperckiej zajmującej się przeciwdziałaniu sytuacjom konfliktowym z udziałem niedźwiedzi odbyło się w poniedziałek (9 listopada). To organ, który doradza Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w sytuacjach takich jak w przypadku niedźwiedzicy Trójki. W spotkaniu brał udział m.in. dr Bartosz Pirga, badacz drapieżników z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jak relacjonuje, omawiano na nim głównie sprawę Trójki, niedźwiedzicy z Wołkowyi.
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