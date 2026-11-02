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Niełatwo być ideowcem w naszym systemie ochrony zdrowia. Rozmowa z Bartoszem Fiałkiem

Sławomir Zagórski przeczytasz w 12 minut

Smutno słuchać historii młodego, zapalonego lekarza z niewyparzoną gębą, który po 12 latach pracy zostaje wypchnięty z publicznego sektora. I teraz będzie leczył wyłącznie zamożnych Polaków. „Zapamiętano te 4 tys. zł, ale sam też popełniłem błąd. Powinienem był podać kwotę za wizytę, 190 zł brutto, a nie za dzień pracy”

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