Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / AFP Fot. Ludovic MARIN /... Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / AFP Fot. Ludovic MARIN /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 21 września 2026 Niemcy po wyborach: rozpad centrum i kryzys zaufania. Ale zyskuje nie tylko AfD Radosław Korzycki przeczytasz w 9 minut Rozczarowani centrum Niemcy zwracają się ku radykałom, ale błędem byłoby twierdzenie, że korzysta na tym wyłącznie skrajna prawica — mówi OKO.press Małgorzata Kopka-Piątek, Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / AFP Fot. Ludovic MARIN /... Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / AFP Fot. Ludovic MARIN /...

Radosław Korzycki: Co zmieniło się w politycznym pejzażu Niemiec po tegorocznej serii wyborów landowych? Dlaczego wyborcy tracą zaufanie do partii głównego nurtu i co w ich codziennym doświadczeniu sprawia, że obietnica stabilności i dobrobytu przestaje być przekonująca?

Małgorzata Kopka-Piątek*: Jeszcze wczoraj wieczorem zaczęłabym od wyniku AfD. Dzisiaj ważniejszy wydaje mi się rozpad centrum, także ze względu na długofalowe konsekwencje dla Niemiec. Kiedy dziś rano [21 września – red.] przeglądałam niemieckie media publiczne i prywatne, centralnym tematem nie była już tylko przyszłość CDU, lecz przede wszystkim przyszłość Friedricha Merza.