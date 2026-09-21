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Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / AFPFot. Ludovic MARIN /...
21 września 2026

Niemcy po wyborach: rozpad centrum i kryzys zaufania. Ale zyskuje nie tylko AfD

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Rozczarowani centrum Niemcy zwracają się ku radykałom, ale błędem byłoby twierdzenie, że korzysta na tym wyłącznie skrajna prawica — mówi OKO.press Małgorzata Kopka-Piątek,

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Radosław Korzycki: Co zmieniło się w politycznym pejzażu Niemiec po tegorocznej serii wyborów landowych? Dlaczego wyborcy tracą zaufanie do partii głównego nurtu i co w ich codziennym doświadczeniu sprawia, że obietnica stabilności i dobrobytu przestaje być przekonująca?

Małgorzata Kopka-Piątek*: Jeszcze wczoraj wieczorem zaczęłabym od wyniku AfD. Dzisiaj ważniejszy wydaje mi się rozpad centrum, także ze względu na długofalowe konsekwencje dla Niemiec. Kiedy dziś rano [21 września – red.] przeglądałam niemieckie media publiczne i prywatne, centralnym tematem nie była już tylko przyszłość CDU, lecz przede wszystkim przyszłość Friedricha Merza.

Po wyborach w Saksonii-Anhalt cała uwaga skupiała się na AfD. Dwie kolejne elekcje, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Berlinie, przyniosły AfD zwycięstwo albo bardzo dobry wynik, ale przede wszystkim potwierdziły, że polityczne centrum przeżywa ogromny kryzys.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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