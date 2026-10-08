Prawa autorskie: Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Mateusz Skwarcz... Prawa autorskie: Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Mateusz Skwarcz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 października 2026 Dodaj nas w Google Tak niska podwyżka płacy minimalnej to ekonomiczny bezsens Adam Suraj przeczytasz w 5 minut Drugi raz z rzędu płaca minimalna wzrośnie zaledwie o 3 proc. To uderzy po kieszeniach najgorzej wynagradzanych pracowników, może oznaczać realny spadek ich wynagrodzeń. A koszty wyższej podwyżki są żadne. Czy to fortel, by za rok, tuż przed wyborami ogłosić wysoką podwyżkę? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Mateusz Skwarcz... Prawa autorskie: Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Mateusz Skwarcz...

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2026 r. od początku przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4950 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa – 32,30 zł brutto. Względem bieżącego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 144 zł i 90 groszy, czyli o około 3 proc.

Jeżeli jednak uwzględnimy wzrost cen, ten i tak stosunkowo skromny wzrost wypada jeszcze gorzej. W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej założono, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną w 2027 r. o 2,8 proc.