Braun kontra Braun. NIW zawiadamia prokuraturę o możliwym nielegalnym finansowaniu Korony
Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, zawiadomił prokuraturę w sprawie nielegalnego finansowania partii Konfederacja Korony Polskiej. Chodzi o działalność Fundacji Osuchowa, prowadzonej przez polityków Korony, Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika.
Założona i prowadzona przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Fundacja Osuchowa korzystała z przyznanego jej statusu organizacji pożytku publicznego i zbierała środki z 1,5 procent podatku. Jak ustalił Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pieniądze te służyły jednak nie aktywności społecznej, lecz wspieraniu działań politycznych. Finansowano z nich wydarzenia partyjne, promowano działalność Grzegorza Brauna – już wówczas posła, oraz szerzono dezinformację.
„Polityka, dezinformacja i nienawiść za pieniądze z 1,5 procent podatku przekazanego Fundacji Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Zamiast działalności pożytku publicznego, z 1,5 procent podatku politycy prowadzą działalność pożytku prywatnego i politycznego – poinformował za pośrednictwem platformy X Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
I dalej: „Złożyliśmy w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W zawiadomieniu wskazujemy na możliwość naruszenia art. 507 Kodeksu wyborczego oraz art. 49c ustawy o partiach politycznych – przyjęcie niematerialnych korzyści majątkowych przez partię polityczną.”
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