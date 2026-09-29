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Prawa autorskie: Prawa autorskie: Konfederacja Korony Polskiej. Kadr z relacji z premiery filmu "Gietrzwałd 1877". Z lewej Grzegorza Braun, z prawej Włodzimierz Skalik.Prawa autorskie: Kon...
29 września 2026

Braun kontra Braun. NIW zawiadamia prokuraturę o możliwym nielegalnym finansowaniu Korony

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Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, zawiadomił prokuraturę w sprawie nielegalnego finansowania partii Konfederacja Korony Polskiej. Chodzi o działalność Fundacji Osuchowa, prowadzonej przez polityków Korony, Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika.

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Założona i prowadzona przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Fundacja Osuchowa korzystała z przyznanego jej statusu organizacji pożytku publicznego i zbierała środki z 1,5 procent podatku. Jak ustalił Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pieniądze te służyły jednak nie aktywności społecznej, lecz wspieraniu działań politycznych. Finansowano z nich wydarzenia partyjne, promowano działalność Grzegorza Brauna – już wówczas posła, oraz szerzono dezinformację.

„Polityka, dezinformacja i nienawiść za pieniądze z 1,5 procent podatku przekazanego Fundacji Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Zamiast działalności pożytku publicznego, z 1,5 procent podatku politycy prowadzą działalność pożytku prywatnego i politycznego – poinformował za pośrednictwem platformy X Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

I dalej: „Złożyliśmy w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W zawiadomieniu wskazujemy na możliwość naruszenia art. 507 Kodeksu wyborczego oraz art. 49c ustawy o partiach politycznych – przyjęcie niematerialnych korzyści majątkowych przez partię polityczną.”

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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