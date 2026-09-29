Braun kontra Braun. NIW zawiadamia prokuraturę o możliwym nielegalnym finansowaniu Korony

Założona i prowadzona przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Fundacja Osuchowa korzystała z przyznanego jej statusu organizacji pożytku publicznego i zbierała środki z 1,5 procent podatku. Jak ustalił Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pieniądze te służyły jednak nie aktywności społecznej, lecz wspieraniu działań politycznych. Finansowano z nich wydarzenia partyjne, promowano działalność Grzegorza Brauna – już wówczas posła, oraz szerzono dezinformację.