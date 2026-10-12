Prawa autorskie: Photo by Frank BOXLER / AFP Photo by Frank BOXLE... Prawa autorskie: Photo by Frank BOXLER / AFP Photo by Frank BOXLE...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 października 2026 Dodaj nas w Google Nobel dla Navi Pillay. Europa bije brawo, Trump nakłada sankcje, Izrael mówi o nazistach Paweł Jędral przeczytasz w 8 minut Navanethem „Navi” Pillay, prawniczka, sędzia i specjalistka od międzynarodowego prawa karnego, otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, wzbudzając skrajnie negatywne reakcje Izraela oraz amerykańskiej administracji. Choć nie jest to wcale nagroda tylko za pracę na rzecz sprawiedliwości w Palestynie, Izrael uznaje tę decyzję za wymierzoną w siebie. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by Frank BOXLER / AFP Photo by Frank BOXLE... Prawa autorskie: Photo by Frank BOXLER / AFP Photo by Frank BOXLE...

Pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok otrzymała 9 października południowoafrykańska prawniczka i była wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Navanethem „Navi” Pillay. Norweski Komitet Noblowski przyznał jej nagrodę „za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego”, podkreślając jej wieloletnią rolę w budowaniu międzynarodowego systemu odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy, że w czasie, gdy międzynarodowe sądy i sędziowie znajdują się pod rosnącą presją polityczną, działalność Pillay przypomina, że możliwość rozwiązywania konfliktów bez przemocy zależy od istnienia skutecznego międzynarodowego porządku prawnego.

Pillay urodziła się w 1941 roku w Durbanie w rodzinie pochodzenia tamilskiego i dorastała w realiach południowoafrykańskiego apartheidu. W 1967 roku jako pierwsza kobieta założyła kancelarię prawniczą w prowincji Natal. Reprezentowała przeciwników apartheidu, w tym Nelsona Mandelę i innych więźniów oraz działaczy politycznych, a w 1995 roku została pierwszą niebiałą kobietą powołaną na stanowisko sędziego południowoafrykańskiego Wysokiego Sądu Południowej Afryki (High Court of South Africa). ONZ i materiały noblowskie przedstawiają te fakty jako część jej przełamywania barier rasowych i płciowych w południowoafrykańskim systemie prawnym.