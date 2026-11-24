Nowy, niebezpieczny standard. Wyrok ETPCz w sprawie Usnarza osłabia prawa jednostki [KOMENTARZ]
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska w Usnarzu wobec jednej osoby naruszyła art. 3 Konwencji. Jednocześnie jednak Trybunał podkreślił, że w sytuacji tzw instrumentalizacji migracji państwu wolno więcej. Rozmowa z adw. Małgorzatą Jaźwińską z SIP, która reprezentowała dwóch skarżących przed ETPCz
24 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o sprawę 32 osób z Afganistanu, które w sierpniu 2021 r. utknęły w Usnarzu Górnym próbując przedostać się z Białorusi do Polski. Z jednej strony Straż Graniczna, która nie wpuszczała ich do Polski. Z drugiej – służby białoruskie nie wpuszczały ich z powrotem na Białoruś. Dopiero w październiku część osób przedarła się przez drut na stronę polską i została przez Straż Graniczna wypchnięta na Białoruś. Od tamtej pory kryzys humanitarny na granicy trwa. W 2024 r. sprawa 32 osób z Afganistanu trafiła do Wielkiej Izby ETPCz.
Przed Trybunałem dwóch skarżących reprezentowały adw. Agata Bzdyń oraz adw. Małgorzata Jaźwińska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W sprawie uczestniczyła także Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wraz z SIP złożyła opinię przyjaciela sądu. O wyroku pisaliśmy tutaj.
Komentarze