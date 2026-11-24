Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska w Usnarzu wobec jednej osoby naruszyła art. 3 Konwencji. Jednocześnie jednak Trybunał podkreślił, że w sytuacji tzw instrumentalizacji migracji państwu wolno więcej. Rozmowa z adw. Małgorzatą Jaźwińską z SIP, która reprezentowała dwóch skarżących przed ETPCz

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny . Granica polsko - bialoruska . Grupa uchodzcow z Iraku i Afganistanu , w tym kobiety i dzieci , od kilku dni koczujacych na pasie granicznym , tak zwanej '' ziemii niczyjej ''. Pilnuja ich z obu stron granicy uzbrojeni straznicy , nie wpuszczajac do Polski , ani z powrotem na Bialorus . Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

24 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o sprawę 32 osób z Afganistanu, które w sierpniu 2021 r. utknęły w Usnarzu Górnym próbując przedostać się z Białorusi do Polski. Z jednej strony Straż Graniczna, która nie wpuszczała ich do Polski. Z drugiej – służby białoruskie nie wpuszczały ich z powrotem na Białoruś. Dopiero w październiku część osób przedarła się przez drut na stronę polską i została przez Straż Graniczna wypchnięta na Białoruś. Od tamtej pory kryzys humanitarny na granicy trwa. W 2024 r. sprawa 32 osób z Afganistanu trafiła do Wielkiej Izby ETPCz.