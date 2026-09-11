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Prawa autorskie: Photo by HENNY RAY ABRAMS / AFPPhoto by HENNY RAY A...
11 września 2026

Od pustyni do Starlinków. Jak zmienił się dżihadyzm? [25 LAT PO 11 WRZEŚNIA]

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25 lat temu 19 mężczyzn w wieku między 20 a 33 lata porwało cztery samoloty, zabiło niemal 3 tys. osób i na zawsze zmieniło bieg historii. Cały świat poznał wtedy nazwę Al-Kaida. Jak przez ćwierć wieku zmienił się dżihadyzm, czym dzisiaj jest najsłynniejsza grupa terrorystyczna na świecie?

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Jakub Szymczak, OKO.press: Chociaż miałem tylko 9 lat, to doskonale pamiętam cały dzień od momentu, gdy dotarła do nas wiadomość o zamachu w Nowym Jorku. Pamięta pan 11 września 2001 roku?

Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu: Głównie to, że nie mogłem zobaczyć wieczorynki. Zdaje się, że tego dnia czekaliśmy na Muminki. Od tego momentu Osama bin Laden stał się moim głównym wrogiem.

Odkładając żarty na bok – terroryzmem, Al-Kaidą i dżihadyzmem zainteresowałem się nieco później, na poważnie w okresie arabskiej wiosny i później podczas syryjskiej wojny domowej.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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