Od pustyni do Starlinków. Jak zmienił się dżihadyzm? [25 LAT PO 11 WRZEŚNIA]
25 lat temu 19 mężczyzn w wieku między 20 a 33 lata porwało cztery samoloty, zabiło niemal 3 tys. osób i na zawsze zmieniło bieg historii. Cały świat poznał wtedy nazwę Al-Kaida. Jak przez ćwierć wieku zmienił się dżihadyzm, czym dzisiaj jest najsłynniejsza grupa terrorystyczna na świecie?
Jakub Szymczak, OKO.press: Chociaż miałem tylko 9 lat, to doskonale pamiętam cały dzień od momentu, gdy dotarła do nas wiadomość o zamachu w Nowym Jorku. Pamięta pan 11 września 2001 roku?
Paweł Wójcik, ekspert do spraw terroryzmu: Głównie to, że nie mogłem zobaczyć wieczorynki. Zdaje się, że tego dnia czekaliśmy na Muminki. Od tego momentu Osama bin Laden stał się moim głównym wrogiem.
Odkładając żarty na bok – terroryzmem, Al-Kaidą i dżihadyzmem zainteresowałem się nieco później, na poważnie w okresie arabskiej wiosny i później podczas syryjskiej wojny domowej.
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