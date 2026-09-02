Ojciec małego dziecka błagał „obrońców życia” o ciszę, dopiero to poruszyło policję [NAGRANIE]
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, które zdecydowało o rozwiązaniu demonstracji przy Wiejskiej 9, nadal nie odpowiedziało na nasze pytania. Dotarliśmy natomiast do nagrania z kamery zamontowanej nad przychodnią. Widać na nim, co było przyczyną reakcji policji
1 września wieczorem podaliśmy informację, że po raz pierwszy demonstracja antyaborcyjna pod przychodnią Abotak (prowadzoną przez Aborcyjny Dream Team) na Wiejskiej 9 została rozwiązana.
Przychodnia działa od 8 marca 2025 r. i od tej pory zarówno mieszkańcy budynku, jak i pracowniczki przychodni są narażone na nieustający hałas demonstrujących, przekraczający dozwolone decybele.
Do tej pory policja nie reagowała na hałas, czyli dochodzący z głośników płacz dziecka, modlitwę lub skandowane hasła. 1 września coś się zmieniło.
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