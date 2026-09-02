Zaloguj się, aby zapisać na później 02 września 2026

Ojciec małego dziecka błagał „obrońców życia” o ciszę, dopiero to poruszyło policję [NAGRANIE]

Magdalena Chrzczonowicz przeczytasz w 3 minuty

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, które zdecydowało o rozwiązaniu demonstracji przy Wiejskiej 9, nadal nie odpowiedziało na nasze pytania. Dotarliśmy natomiast do nagrania z kamery zamontowanej nad przychodnią. Widać na nim, co było przyczyną reakcji policji

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