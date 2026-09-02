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Prawa autorskie: Kadr z nagrania pod AbotakKadr z nagrania pod ...
02 września 2026

Ojciec małego dziecka błagał „obrońców życia” o ciszę, dopiero to poruszyło policję [NAGRANIE]

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Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, które zdecydowało o rozwiązaniu demonstracji przy Wiejskiej 9, nadal nie odpowiedziało na nasze pytania. Dotarliśmy natomiast do nagrania z kamery zamontowanej nad przychodnią. Widać na nim, co było przyczyną reakcji policji

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1 września wieczorem podaliśmy informację, że po raz pierwszy demonstracja antyaborcyjna pod przychodnią Abotak (prowadzoną przez Aborcyjny Dream Team) na Wiejskiej 9 została rozwiązana.

Przychodnia działa od 8 marca 2025 r. i od tej pory zarówno mieszkańcy budynku, jak i pracowniczki przychodni są narażone na nieustający hałas demonstrujących, przekraczający dozwolone decybele.

Do tej pory policja nie reagowała na hałas, czyli dochodzący z głośników płacz dziecka, modlitwę lub skandowane hasła. 1 września coś się zmieniło.

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Kaja Godek

Na zdjęciu Magdalena Chrzczonowicz
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

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