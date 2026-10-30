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Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Wlodek / ...
30 października 2026

Opłata turystyczna starczy na waciki? 5 złotych, które „szybko stracą realną wartość”

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Nakłady związane z obecnością przyjezdnych idą w miliony, a opłata turystyczna tylko nieznacznie je zrekompensuje – przekonują samorządowcy. Władze miejscowości przyciągających turystów przekonują, że 5 złotych za noc to zdecydowanie za mało.

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Maksymalnie 5 złotych za jeden nocleg od jednego turysty – tyle wyniesie od pierwszego stycznia opłata turystyczna, którą pobierać będą mogły polskie gminy. O takie rozwiązanie apelowało wiele miast, jednak to Kraków najmocniej lobbował za jej wprowadzeniem.

Stolica Małopolski przez smog nie może pobierać opłaty klimatycznej, a nowa danina, niezależna od warunków środowiskowych, stała się jednym z najważniejszych tematów niedawnej kampanii wyborczej. 5 złotych starczy najwyżej na waciki – dawał do zrozumienia Łukasz Gibała, zwycięzca prezydenckiego wyścigu w Krakowie. Ale nie tylko w Krakowie słychać takie głosy.

„Limit na poziomie ok. 5 zł za dobę jest zbyt niski – odbiega od stawek stosowanych w większości europejskich miast i szybko straci realną wartość” – mówi nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni, Tomasz Złotoś.

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Gospodarka

Kraków

Łukasz Gibała

opłata klimatyczna

opłata miejscowa

opłata turystyczna

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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