Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 października 2026 Dodaj nas w Google Opłata turystyczna starczy na waciki? 5 złotych, które „szybko stracą realną wartość” Marcel Wandas przeczytasz w 6 minut Nakłady związane z obecnością przyjezdnych idą w miliony, a opłata turystyczna tylko nieznacznie je zrekompensuje – przekonują samorządowcy. Władze miejscowości przyciągających turystów przekonują, że 5 złotych za noc to zdecydowanie za mało. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Maksymalnie 5 złotych za jeden nocleg od jednego turysty – tyle wyniesie od pierwszego stycznia opłata turystyczna, którą pobierać będą mogły polskie gminy. O takie rozwiązanie apelowało wiele miast, jednak to Kraków najmocniej lobbował za jej wprowadzeniem.

Stolica Małopolski przez smog nie może pobierać opłaty klimatycznej, a nowa danina, niezależna od warunków środowiskowych, stała się jednym z najważniejszych tematów niedawnej kampanii wyborczej. 5 złotych starczy najwyżej na waciki – dawał do zrozumienia Łukasz Gibała, zwycięzca prezydenckiego wyścigu w Krakowie. Ale nie tylko w Krakowie słychać takie głosy.