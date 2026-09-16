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Prawa autorskie: Fot. Fred Marvaux / © Unia Europejska 2026 – źródło: Parlament EuropejskiFot. Fred Marvaux / ...
16 września 2026

Stowarzyszenie z Kanadą, europejski art. 4 NATO i klimat. Von der Leyen przedstawiła stan Unii 2026

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Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada wysiłki na rzecz konkurencyjności, rozwoju AI i wzmocnienia potencjału handlowego oraz obronnego. UE jest też otwarta na „stowarzyszenie z Kanadą”. No i nie ma rezygnacji z Zielonego Ładu, a adaptacja do zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań.

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Z wystąpienia Ursuli von der Leyen przed Parlamentem Europejskim w środę 16 września zdecydowanie bardziej zadowoleni mogą być socjaldemokraci, Zieloni i liberałowie, niż skrajna prawica czy narodowi konserwatyści.

Wbrew ich apelom szefowa KE nie zapowiedziała rezygnacji z polityki Zielonego Ładu ani deregulacji kosztem celów klimatycznych. Nie umieściła też migracji na szczycie swojej agendy.

Przeciwnie: upraszczanie przepisów w ramach deregulacji ma iść w parze z transformacją europejskiej gospodarki, a zwiększanie jej konkurencyjności – z utrzymaniem celów klimatycznych.

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Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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