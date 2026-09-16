Zaloguj się, aby zapisać na później 16 września 2026

Stowarzyszenie z Kanadą, europejski art. 4 NATO i klimat. Von der Leyen przedstawiła stan Unii 2026

Paulina Pacuła przeczytasz w 11 minut

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada wysiłki na rzecz konkurencyjności, rozwoju AI i wzmocnienia potencjału handlowego oraz obronnego. UE jest też otwarta na „stowarzyszenie z Kanadą”. No i nie ma rezygnacji z Zielonego Ładu, a adaptacja do zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań.

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