Stowarzyszenie z Kanadą, europejski art. 4 NATO i klimat. Von der Leyen przedstawiła stan Unii 2026
Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada wysiłki na rzecz konkurencyjności, rozwoju AI i wzmocnienia potencjału handlowego oraz obronnego. UE jest też otwarta na „stowarzyszenie z Kanadą”. No i nie ma rezygnacji z Zielonego Ładu, a adaptacja do zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań.
Z wystąpienia Ursuli von der Leyen przed Parlamentem Europejskim w środę 16 września zdecydowanie bardziej zadowoleni mogą być socjaldemokraci, Zieloni i liberałowie, niż skrajna prawica czy narodowi konserwatyści.
Wbrew ich apelom szefowa KE nie zapowiedziała rezygnacji z polityki Zielonego Ładu ani deregulacji kosztem celów klimatycznych. Nie umieściła też migracji na szczycie swojej agendy.
Przeciwnie: upraszczanie przepisów w ramach deregulacji ma iść w parze z transformacją europejskiej gospodarki, a zwiększanie jej konkurencyjności – z utrzymaniem celów klimatycznych.
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