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Prawa autorskie: Zdjecie z relacji telewizyjnej. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.plZdjecie z relacji te...
02 października 2026

Paliwo potanieje, koncerny zapłacą, a szopka Nawrockiego trwa nadal [WIDZĘ TO TAK]

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Wystarczyło, by drożyzna na stacjach utrzymała się dłużej, a zarówno prawo, jak i Karol Nawrocki, mogą zadziałać wstecz. Problem w tym, że nikt z decydentów nie spogląda wprzód – pisze Szymon Bujalski

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– Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną – mówił Karol Nawrocki w lipcu, gdy uzasadniał, dlaczego nie podpisał „ustawy paliwowej”. I przypomniał o „jednej z podstawowych gwarancji wolności w państwie prawa”: prawo nie działa wstecz.

Dwa miesiące później okazało się, że ta gwarancja nie musi być aż tak zagwarantowana. Wystarczyło, że ceny benzyny i oleju napędowego już regularnie przekraczały kolejne psychologiczne bariery (odpowiednio 8 zł i 9 zł za litr).

W skrócie: jesteśmy świadkami kolejnej politycznej szopki. Choć jest to kiepski spektakl, na który nie chcieliśmy się wybrać, i tak można wyciągnąć z niego cenne lekcje. Oto moje.

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Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

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