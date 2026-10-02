Prawa autorskie: Zdjecie z relacji telewizyjnej. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Zdjecie z relacji te... Prawa autorskie: Zdjecie z relacji telewizyjnej. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Zdjecie z relacji te...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 października 2026 Dodaj nas w Google Paliwo potanieje, koncerny zapłacą, a szopka Nawrockiego trwa nadal [WIDZĘ TO TAK] Szymon Bujalski przeczytasz w 5 minut Wystarczyło, by drożyzna na stacjach utrzymała się dłużej, a zarówno prawo, jak i Karol Nawrocki, mogą zadziałać wstecz. Problem w tym, że nikt z decydentów nie spogląda wprzód – pisze Szymon Bujalski Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Zdjecie z relacji telewizyjnej. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Zdjecie z relacji te... Prawa autorskie: Zdjecie z relacji telewizyjnej. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl Zdjecie z relacji te...

– Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną – mówił Karol Nawrocki w lipcu, gdy uzasadniał, dlaczego nie podpisał „ustawy paliwowej”. I przypomniał o „jednej z podstawowych gwarancji wolności w państwie prawa”: prawo nie działa wstecz.

Dwa miesiące później okazało się, że ta gwarancja nie musi być aż tak zagwarantowana. Wystarczyło, że ceny benzyny i oleju napędowego już regularnie przekraczały kolejne psychologiczne bariery (odpowiednio 8 zł i 9 zł za litr).