0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
13 października 2026

Paliwo wyborcze po 5.19 zł. Tusk, Nawrocki i cena baryłki

przeczytasz w 11 minut

Żądając dziś od premiera paliwa po 5,19 zł, Nawrocki razem z PiS odpływa od gospodarki do demagogii. Ale przypominamy populizm Tuska z 2022 roku, kiedy obiecywał tanie paliwo „od jutra”.

Dodaj nas w Google
Google News

Porównamy ceny surowca (ropy Brent), kurs dolara, ceny benzyny i oleju napędowego, a także średnie płace i inflację w czerwcu 2022 roku, kiedy Donald Tusk obiecywał tanie paliwo, oraz w październiku 2026, kiedy Karol Nawrocki zażądał spełnienia tej obietnicy.

Okaże się, że jest jak w wierszu Brzechwy, „tańcowała igła z nitką, igła pięknie, nitka brzydko”, tyle że tutaj tańcuje demagogia Karola Nawrockiego z populizmem wyborczym Donalda Tuska i raczej obaj brzydko.

To po kolei.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Gospodarka

Opozycja

Wybory

Andrzej Duda

Jarosław Kaczyński

Karol Nawrocki

Donald Trump

Donald Tusk

Prezydent

Rząd Donalda Tuska (drugi)

baryłka ropy Brent

paliwo

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze

Nasze tematy