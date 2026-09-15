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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
15 września 2026

Państwowa Komisja ds. AI. Nowy urząd czy także nowy sposób rozmawiania o technologii?

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Organizacje pozarządowe wywalczyły, by kandydaci na szefa nowej instytucji państwowej, Komisji ds. AI, przeszli publiczne wysłuchanie w parlamencie. Przesłuchanie się odbyło 15 października. Kandydatka – bo była tylko jedna – pokazała się jako osoba niezwykle kompetentna. Ale dyskusja była ciekawa z innego powodu.

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Komisja ds. AI nazywa się formalnie Komisją Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji i będzie funkcjonować wśród fachowców jako „KRBSI”. Została powołana ustawą o systemach sztucznej inteligencji, która wdraża postanowienia unijnego aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Ustawa weszła w życie 11 sierpnia. Polska wdraża AI Act w miarę sprawnie. Powołuje swój organ kontrolny jako jedno z pierwszych państw, budując w ten sposób krajowy nadzór nad AI.

  • Nowa instytucja ma być miejscem, gdzie można się poskarżyć na nadużywanie AI (np. przez pracodawcę, albo nadawcę treści w mediach), które ma egzekwować stosowanie prawa, ale też pomagać w stosowaniu go tak, by nie blokowało innowacyjności.
  • Przewodniczący Komisji ma być powoływane przez Sejm za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję. Ma mieć więc poważna i niezależną pozycję. Kandydatka, Pamela Krzypkowska (na zdjęciu), jest jedna i jest osobą kompetentną – co potwierdziła także w czasie wysłuchania.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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