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Prawa autorskie: Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.plFot . Krzysztof Cwik...
09 września 2026

Miało być tanio i ekologicznie, ale pellet kosztuje więcej niż węgiel. Dlaczego?

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Pellet pada ofiarą własnego sukcesu. Po to paliwo coraz chętniej sięgają i właściciele domów, i duże elektrownie. A na rynku coraz bardziej brakuje materiału, z którego można go wytworzyć.

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Czy można się było tego spodziewać? Zdecydowanie, choć trudno powiedzieć, czy dało się temu szybko zaradzić. Wzrost cen pelletu w momencie, gdy Polacy uzupełniają zapasy opału, jest wynikiem zarówno wieloletniej polityki rządu, jak i niezależnej od niego sytuacji ekonomicznej.

Pewne jest jednak, że właściciele kotłów na biomasę znów muszą złapać się za kieszeń.

Tona tego paliwa kosztuje, w zależności od klasy, od około 1 800 do nawet 2 500 złotych. Pellet, czyli biomasowe granulki z odpadów drzewnych czy leżącej odłogiem słomy, miał być ekologiczną i tanią alternatywą dla węgla. Okazuje się jednak droższy od zdecydowanej większości jego gatunków przy podobnym poziomie średniego zużycia na sezon.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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