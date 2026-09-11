Pięć lat rządów talibów w Afganistanie. Czy bycie Afgańczykiem to przekleństwo?

Wiosna w Afganistanie jest tradycyjnie okresem wznowienia walk. Nie inaczej było w maju 2021 roku, gdy talibowie ruszyli z ofensywą mającą przywrócić im władzę w kraju. Niewielu wówczas wierzyło, że wyszkolona przez NATO Afgańska Armia Narodowa może rozsypać się jak domek z kart. A jednak tego lata, gdy odliczano już dni do końca amerykańskiej obecności w kraju, armia rządu Aszrafa Ghaniego poddawała się talibom niemal bez walki – wielu żołnierzy służyło w niej nie z lojalności wobec skorumpowanej administracji, lecz dla munduru, butów i żołdu. Nim minął sierpień i termin ogłoszonego przez prezydenta Joe Bidena wycofania się sił NATO, talibowie zdążyli już przejąć Kabul. Tysiące tych, którzy nie widzieli dla siebie życia w państwie talibów, uciekło podczas chaotycznej ewakuacji.