Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 08 września 2026 To Święczkowski nakazał śledztwo, w którym przesłuchano Pełczyńską-Nałęcz do sprawy 776 złotych Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 7 minut OKO.press ustaliło dlaczego ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przesłuchana w prokuraturze. Chodzi o śledztwo wszczęte w 2020 roku na polecenie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Do tej pory przesłuchano tam 595 osób, a zarzuty dostał były szef CBA Krzysztof Wojtunik. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Przewodnicząca Polski 2050 i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wtorek, 8 września 2026 roku, wywołała małą polityczną burzę. Padło podejrzenie, że prokuratura za obecnej władzy może prowadzić przeciwko niej polityczne śledztwo i szukać tzw. haków. Podejrzenie bierze się stąd, że Pełczyńska-Nałęcz nie jest w dobrych relacjach z premierem Donaldem Tuskiem i zdarza jej się krytykować własny rząd.

Ministra wywołała burzę wpisem na swoim koncie na portalu X. „Wczoraj 3,5 godziny przesłuchiwała mnie prokuratura i to nie byle jaka, a regionalna. Jako świadka. Ale wszystkie (dosłownie wszystkie) pytania dotyczyły tylko mnie i mojej rodziny. Najwyraźniej jestem świadkiem w swojej własnej sprawie” — napisała ministra.