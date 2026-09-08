PISA 2025. Co czwarty polski uczeń to funkcjonalny analfabeta, ale Europa głupieje bardziej
W UE co trzeci uczeń nie rozumie tego, co czyta. Na tym tle polscy uczniowie wypadają nienajgorzej. Ale nie ma się z czego cieszyć. Choć udało się wyhamować popandemiczne spadki umiejętności, to „po raz pierwszy mamy pokolenie, które jest poznawczo słabsze od swoich rodziców”
8 września poznaliśmy wyniki dziewiątej edycji najsłynniejszego badania edukacyjnego na świecie. W PISA 2025 polscy piętnastolatkowie wypadli znacznie powyżej średniej unijnej, ale nie dlatego, że umiejętności naszych uczniów i uczennic są na coraz wyższym poziomie.
Patrząc na dane historyczne, widać wyraźnie, że dzisiejszy piętnastolatek traci do swoich rówieśników sprzed dekady nawet do dwóch pełnych lat edukacji. Innymi słowy, potrafi on tyle, co 10 czy 15 lat temu trzynastolatek.
Już w poprzedniej edycji badania z 2022 roku wskazywaliśmy, że poziomem kompetencji wróciliśmy do wyników z 2003 roku.
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