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PISA 2025. Co czwarty polski uczeń to funkcjonalny analfabeta, ale Europa głupieje bardziej

Anton Ambroziak przeczytasz w 6 minut

W UE co trzeci uczeń nie rozumie tego, co czyta. Na tym tle polscy uczniowie wypadają nienajgorzej. Ale nie ma się z czego cieszyć. Choć udało się wyhamować popandemiczne spadki umiejętności, to „po raz pierwszy mamy pokolenie, które jest poznawczo słabsze od swoich rodziców”

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