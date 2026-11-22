Chcemy likwidować domy dziecka, i dobrze, ale brakuje rodzin zastępczych. Płacą za to dzieci
Ponad 1 600 dzieci, wobec których rodzice stosują przemoc, nadal mieszka ze swoimi oprawcami mimo postanowień sądów. W systemie brakuje miejsc, które mogłyby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.
Środowiska skupione wokół systemu pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą wyczekują nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przygotowywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany mają zreformować system. Zakładają wyższe zarobki rodziców zastępczych, łączenie rodzeństw w pieczy, nowe formy wsparcia i przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji – a więc odejście od domów dziecka na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych.
Tymczasem jakość pieczy zastępczej zależy nie tylko od liczby miejsc, ale także od dostępności specjalistów, warunków ich pracy, wynagrodzeń oraz możliwości indywidualnego wspierania dzieci. Nie jest jasne, czy ewentualne nowe obowiązki nakładane na samorządy pójdą w parze z zapewnieniem środków na ich realizację.
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