Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2013 Lodz . Do...

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2013 Lodz . Do...

Ponad 1 600 dzieci, wobec których rodzice stosują przemoc, nadal mieszka ze swoimi oprawcami mimo postanowień sądów. W systemie brakuje miejsc, które mogłyby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2013 Lodz . Do...

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 16.12.2013 Lodz . Dom Dziecka dla malych dzieci przy ulicy Lnianej . Studenci Erasmus a i wychowankowie podczas wspolnej zabawa i wrecznia prezentow . Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl 16.12.2013 Lodz . Do...

Środowiska skupione wokół systemu pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą wyczekują nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przygotowywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany mają zreformować system. Zakładają wyższe zarobki rodziców zastępczych, łączenie rodzeństw w pieczy, nowe formy wsparcia i przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji – a więc odejście od domów dziecka na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych.

Tymczasem jakość pieczy zastępczej zależy nie tylko od liczby miejsc, ale także od dostępności specjalistów, warunków ich pracy, wynagrodzeń oraz możliwości indywidualnego wspierania dzieci. Nie jest jasne, czy ewentualne nowe obowiązki nakładane na samorządy pójdą w parze z zapewnieniem środków na ich realizację.