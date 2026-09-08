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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkielo...
08 września 2026

Milionowe pensje lekarzy to wtórny problem. Granat już wybuchł. Jak więc naprawić szpitalnictwo? [ROZMOWA]

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NFZ przez sześć lat miał za dużo pieniędzy, więc płacił za wszystko każdemu. A szpitale pustoszały. I zamiast zamykać oddziały, na których nie ma pacjentów, brały z NFZ pieniądze i wykonywały operacje, których nie powinny, rękami lekarzy, których nie miały. To źródło dzisiejszego kryzysu — mówi OKO.press dr n. med. Bernard Waśko.

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Agata Kołodziej, OKO.press: Czy NFZ przypadkiem nie zabrał się właśnie za robotę Ministerstwa Zdrowia – bo temu brakuje odwagi politycznej – i nie zaczął likwidować oddziałów szpitalnych, tyle że bocznymi drzwiami?

Mówię o tym, że NFZ ogłosił niedawno, że ograniczy finansowanie 25 specjalistycznych procedur w szpitalach o profilu podstawowym. Zabiegi takie jak artroskopia, chirurgia kręgosłupa czy operacje urologiczne będą mogły być wykonywane tylko w placówkach specjalistycznych. Branżowe portale podliczają, że zmiana dotknie blisko 90 oddziałów chirurgii ogólnej. To znaczy, że oddziały mogą się okazać niepotrzebne.

Dr n. med. Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego: Przede wszystkim należy wyjaśnić kilka kwestii. Po pierwsze, likwidacja oddziałów wcale nie jest zadaniem Ministerstwa Zdrowia, jak pani zasugerowała. Ale o tym za chwilę. Po drugie, NFZ robi teraz to, co należało zrobić już wcześniej, czyli usuwa źródłową przyczynę rozkwitu „medycyny walizkowej”. Robi to zresztą w granicach swoich bardzo już okrojonych kompetencji. O tym, czy oddziały są potrzebne, nie powinna decydować dodatkowa działalność przyjezdnych lekarzy „wizytatorów”. A dziś w jakiejś mierze tak się dzieje.

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Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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