W noc, kiedy wybory w USA zalała niebieska demokratyczna fala, Nithya Raman pokonała Karen Bass w wyborach na burmistrzynię Los Angeles. Za kilka tygodni obejmie urząd i wtedy oba największe miasta USA będą miały socjaldemokratów u steru.

Wybrany na burmistrza Nowego Jorku dwa lata temu Zohran Mamdani obiecał Nowojorczykom, że znów będzie ich stać na życie w ich mieście.

Wybrana teraz na burmistrzynie Los Angeles Nithya Raman (na zdjęciu u góry) ma przed sobą ogromne wyzwanie. Latem 2028 roku zjadą tu na Letnie Igrzyska Olimpijskie kibice i dziennikarze z całego świata. Do tego czasu Raman chce zmniejszyć o połowę liczbę osób w kryzysie bezdomności śpiących na ulicach miasta w namiotach i obozowiskach.