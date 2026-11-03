Pilne. W Sądzie Najwyższym chcą bezprawnie uchylić zawieszenie Święczkowskiego i wiceprezesa TK
OKO.press ustaliło, że w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zarejestrowano zażalenie na zawieszenie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę. Jest to bezprawne, bo SN nie ma żadnych kompetencji w spawie sędziów TK.
W poniedziałek 2 listopada 2026 roku kierująca Izbą Odpowiedzialności SN neo-sędzia Maria Szczepaniec – na zdjęciu u góry – wydała zarządzenie o przyjęciu i wpisaniu do repetytorium zażalenia pełnomocnika prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Zażalenie złożył w SN reprezentujący ich adwokat Michał Skwarzyński.
Zażalenie dotyczy decyzji kierującej TK sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która zawiesiła prezesa i wiceprezesa TK 30 października 2026 roku z powodu blokowania przez nich normalnego funkcjonowania TK.
Do rozpoznania tego zażalenia w I instancji wyznaczono neosędziego Tomasza Demendeckiego, ale złożył on wniosek o wyłączenie z tej sprawy.
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