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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press

Piractwo wraca, całe na biało. A może nigdy nie zniknęło? [PODCAST]

Piractwo ma się nieźle, a może być jeszcze lepiej. Klienci coraz częściej irytują się na platformy streamingowe i szukają alternatyw. Bywa, że znajdują ją w zatoce piratów.

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Rosnące ceny streamingów, coraz wyższa liczba serwisów z popkulturą, znikające z platform filmy, seriale czy albumy. To powody, przez które możemy przychylniej patrzeć na torrenty i sieci peer to peer. Do niedawna mogło się wydawać, że popularność internetowego piractwa nigdy nie wróci do szczytu z pierwszej dekady XXI wieku.

Ostatnie dane pokazują jednak, że nielegalny obieg kultury ma się dobrze.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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