Piractwo wraca, całe na biało. A może nigdy nie zniknęło? [PODCAST]
Piractwo ma się nieźle, a może być jeszcze lepiej. Klienci coraz częściej irytują się na platformy streamingowe i szukają alternatyw. Bywa, że znajdują ją w zatoce piratów.
Rosnące ceny streamingów, coraz wyższa liczba serwisów z popkulturą, znikające z platform filmy, seriale czy albumy. To powody, przez które możemy przychylniej patrzeć na torrenty i sieci peer to peer. Do niedawna mogło się wydawać, że popularność internetowego piractwa nigdy nie wróci do szczytu z pierwszej dekady XXI wieku.
Ostatnie dane pokazują jednak, że nielegalny obieg kultury ma się dobrze.
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