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Prawa autorskie: Fot . Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.plFot . Grzegorz Celej...
11 września 2026

PISA 2025. Ukryty program polskiej szkoły to wciąż „zdać, zapomnieć, nie wracać”

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Szkoła enklawą od cyfrowego świata. Każda lekcja powinna uczyć rozumienia tekstu czytanego. Uczniów nie można ani zagłaskać, ani zanudzać tradycyjnymi metodami nauczania — o wnioskach z PISA 2025 rozmawiamy z dr Kingą Białek, polonistką i dydaktyczką.

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Anton Ambroziak, OKO.press: Co zrobiło na Tobie największe wrażenie po lekturze raportu z badań PISA 2025?

Dr Kinga Białek, nauczycielka i wykładowczyni dydaktyki języka polskiego*: Porażający jest fakt, że w każdej z badanych dziedzin jesteśmy dziś na tym samym etapie co w 2000 roku, gdy zaczynaliśmy walczyć o podniesienie wyników kształcenia i rozwoju podstawowych kompetencji. Te 25 lat nie przyniosło wcale rozwoju. Jesteśmy w głębokim kryzysie.

A europejskie systemy edukacji, na których miał się wzorować cały świat, w większości całkowicie zawodzą. Dlaczego?

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Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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