PISA 2025. Ukryty program polskiej szkoły to wciąż „zdać, zapomnieć, nie wracać”
Szkoła enklawą od cyfrowego świata. Każda lekcja powinna uczyć rozumienia tekstu czytanego. Uczniów nie można ani zagłaskać, ani zanudzać tradycyjnymi metodami nauczania — o wnioskach z PISA 2025 rozmawiamy z dr Kingą Białek, polonistką i dydaktyczką.
Anton Ambroziak, OKO.press: Co zrobiło na Tobie największe wrażenie po lekturze raportu z badań PISA 2025?
Dr Kinga Białek, nauczycielka i wykładowczyni dydaktyki języka polskiego*: Porażający jest fakt, że w każdej z badanych dziedzin jesteśmy dziś na tym samym etapie co w 2000 roku, gdy zaczynaliśmy walczyć o podniesienie wyników kształcenia i rozwoju podstawowych kompetencji. Te 25 lat nie przyniosło wcale rozwoju. Jesteśmy w głębokim kryzysie.
A europejskie systemy edukacji, na których miał się wzorować cały świat, w większości całkowicie zawodzą. Dlaczego?
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