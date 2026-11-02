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Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.plFot. Adam Stepien / ...
02 listopada 2026

Podatki: rząd domyka ryczałt, ale zostawia warty miliardy prezent dla bogatych

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Około 5 tysięcy najlepiej zarabiających przedsiębiorców płaci dzięki podatkowi liniowemu średnio o ponad milion złotych rocznie mniej, niż zapłaciłoby według skali podatkowej – pisze dla OKO.press ekonomista prof. Michał Brzeziński.

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Rząd skierował do Sejmu projekt*, który od 2027 roku ma ośmiokrotnie obniżyć limit przychodów uprawniający do ryczałtu i dołożyć do skali podatkowej nową stawkę 24 proc.

OKO.press pisało w lutym, że ryczałt po Polskim Ładzie stał się narzędziem optymalizacji dla dobrze zarabiających. To prawda, ale w debacie o opodatkowaniu przedsiębiorców ryczałt przesłonił inną, większą preferencję podatkową, której projekt nie dotyka – 19-proc podatek liniowy.

O ryczałcie wiemy na podstawie danych publicznych niewiele, bo Ministerstwo Finansów nie publikuje dochodów ryczałtowców, tylko ich przychody. O podatku liniowym wiemy znacznie więcej. Dlatego razem z Leszkiem Morawskim z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW policzyliśmy, ile ta preferencja podatkowa kosztuje, kto na niej korzysta i ile odzyskałby budżet, gdyby ją zlikwidować. Pełny tekst analizy, opisujący metodę i źródła, jest dostępny na mojej stronie.

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