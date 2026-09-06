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Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Matthias SchraderFot. AP Photo/Matthi...
06 września 2026

Niemiecka politolożka o wyborach w Saksonii-Anhalt: „AfD łagodzi wizerunek, nie ideologię"

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AfD może dziś po raz pierwszy przejąć władzę w niemieckim landzie. „Pozwólmy im rządzić, a sami się skompromitują? Badania pokazują coś innego” – mówi OKO.press politolożka Anna-Sophie Heinze. I tłumaczy, dlaczego wejście do rządu może AfD tylko pomóc.

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„Remigracja”, zmiana sposobu nauczania historii, likwidacja mediów publicznych, ograniczenie finansowania organizacji prodemokratycznych. Z takim programem AfD idzie po władzę w Saksonii-Anhalt, gdzie w niedzielę 6 września odbywają się wybory do landtagu, czyli parlamentu kraju związkowego.

Wybory te mają kluczowe znaczenie dla systemu politycznego Niemiec. Po raz pierwszy w historii RFN Alternatywa dla Niemiec (AfD) może przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.

W jakim stopniu możliwe jest utworzenie samodzielnego rządu w Saksonii-Anhalt przez AfD? Dlaczego partia, wzorem innych partii skrajnej prawicy w Europie, nie łagodzi programu wraz ze wzrostem poparcia? Co sprawia, że na wyborach we wschodnich landach Niemiec nie robią wrażenia doniesienia o współpracy polityków partii z rosyjskim wywiadem? O tym w rozmowie z OKO.press mówi Anna-Sophie Heinze, politolożka z Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu, badaczka AfD, skrajnej prawicy i strategii partii głównego nurtu wobec radykalnej prawicy.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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