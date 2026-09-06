Niemiecka politolożka o wyborach w Saksonii-Anhalt: „AfD łagodzi wizerunek, nie ideologię"

AfD może dziś po raz pierwszy przejąć władzę w niemieckim landzie. „Pozwólmy im rządzić, a sami się skompromitują? Badania pokazują coś innego” – mówi OKO.press politolożka Anna-Sophie Heinze. I tłumaczy, dlaczego wejście do rządu może AfD tylko pomóc.

„Remigracja”, zmiana sposobu nauczania historii, likwidacja mediów publicznych, ograniczenie finansowania organizacji prodemokratycznych. Z takim programem AfD idzie po władzę w Saksonii-Anhalt, gdzie w niedzielę 6 września odbywają się wybory do landtagu, czyli parlamentu kraju związkowego.

Wybory te mają kluczowe znaczenie dla systemu politycznego Niemiec. Po raz pierwszy w historii RFN Alternatywa dla Niemiec (AfD) może przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.

W jakim stopniu możliwe jest utworzenie samodzielnego rządu w Saksonii-Anhalt przez AfD? Dlaczego partia, wzorem innych partii skrajnej prawicy w Europie, nie łagodzi programu wraz ze wzrostem poparcia? Co sprawia, że na wyborach we wschodnich landach Niemiec nie robią wrażenia doniesienia o współpracy polityków partii z rosyjskim wywiadem? O tym w rozmowie z OKO.press mówi Anna-Sophie Heinze, politolożka z Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu, badaczka AfD, skrajnej prawicy i strategii partii głównego nurtu wobec radykalnej prawicy.