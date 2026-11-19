Żeby wjechać na tereny okupowane przez Rosję, trzeba przejść „filtrację” na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Rosyjskie służby pytają o poglądy. Ludzie przygotowują się do surowej kontroli za długo przed podróżą – przez rok mieszkają na Białorusi, korzystają z firm czyszczących „ślad cyfrowy” na komórkach – opowiadają ukraińskie badaczki.

– Ludzie, którzy decydują się wrócić na tereny okupowane przez Rosję, często dokonują bardzo trudnych wyborów. Niektórzy mają tam starych rodziców. Zdarza się, że jadą po prostu pożegnać się z bliskimi. Inni mają nieruchomości, które chcą sprzedać, aby mieć jakieś pieniądze na życie. Część nie dała rady się zaaklimatyzować ani w krajach europejskich, gdzie pomoc dla uchodźców jest coraz mniejsza, ani w Ukrainie – mówi Ksenia Rybak, ukraińska badaczka, współautorka projektu „Politics of filtration”.