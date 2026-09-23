Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 września 2026 Polsat, TVP i TVN. Prezydenta wybiera sobie Kraków, obserwuje cała Polska Angelika Pitoń przeczytasz w 8 minut „Mówią, że to strasznie nudna ta kampania” – ocenił Bogdan Rymanowski w Polsacie. Jednak stacje ogólnopolskie nie ustają w przepytywaniu kandydatów. Na rok przed wyborami parlamentarnymi krakowska kampania jest pierwszym testem, jaką politykę kupują Polacy. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

„Już w niedzielę wybory na prezydenta Krakowa. Głośniej o tym w internecie niż na mieście” – pisze jeden z krakowian na facebookowej grupie zrzeszającej aktywistów, dziennikarzy, polityków i innych działaczy pracujących na rzecz miasta.

Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę, 27 września. Ulice miasta wyglądają jednak tak, jakby kampania dopiero się rozpoczynała, a nie zbliżała do wielkiego finału.