Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows... Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 września 2026 Ojcowie nie boją się niczego i chcą się angażować jak matki. Na deklaracjach się jednak kończy Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Większość mężczyzn deklaruje, że chce dzielić rodzicielstwo z partnerką i popiera urlopy dla ojców. Ale kiedy tata bierze wolne, odkrywa, że rodzicielstwo też ma swoją cenę. Kobiety znają ten rachunek od dawna. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows... Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Orzechows...

Polscy mężczyźni nie obawiają się reakcji przełożonych na informację, że zostaną ojcami. 76 proc. z nich chce być równorzędnymi rodzicami ze swoimi partnerkami, a 75 proc. uważa partnerski model rodziny za najbardziej pożądany. Aż 82 proc. mężczyzn twierdzi, że urlopy, z których mogą korzystać wyłącznie ojcowie, są potrzebne.

Fundacja Rodzic w mieście sprawdziła, czego boją się mężczyźni będący rodzicami w Polsce i czy na pewno ich deklaracje pokrywają się z rzeczywistością.