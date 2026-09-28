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Prawa autorskie: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Orzechows...
28 września 2026

Ojcowie nie boją się niczego i chcą się angażować jak matki. Na deklaracjach się jednak kończy

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Większość mężczyzn deklaruje, że chce dzielić rodzicielstwo z partnerką i popiera urlopy dla ojców. Ale kiedy tata bierze wolne, odkrywa, że rodzicielstwo też ma swoją cenę. Kobiety znają ten rachunek od dawna.

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Polscy mężczyźni nie obawiają się reakcji przełożonych na informację, że zostaną ojcami. 76 proc. z nich chce być równorzędnymi rodzicami ze swoimi partnerkami, a 75 proc. uważa partnerski model rodziny za najbardziej pożądany. Aż 82 proc. mężczyzn twierdzi, że urlopy, z których mogą korzystać wyłącznie ojcowie, są potrzebne.

Fundacja Rodzic w mieście sprawdziła, czego boją się mężczyźni będący rodzicami w Polsce i czy na pewno ich deklaracje pokrywają się z rzeczywistością.

Lektura ponad siedemdziesięciostronicowego raportu prowadzi do jednoznacznych wniosków: poziom lęku ojców jest niski, porównywalny do poziomu ich zaangażowania w sprawiedliwe, równe rodzicielstwo. Na końcu tego tunelu pojawia się jednak – nieśmiałe, ale coraz jaśniejsze – światło.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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