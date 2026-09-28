Ojcowie nie boją się niczego i chcą się angażować jak matki. Na deklaracjach się jednak kończy
Większość mężczyzn deklaruje, że chce dzielić rodzicielstwo z partnerką i popiera urlopy dla ojców. Ale kiedy tata bierze wolne, odkrywa, że rodzicielstwo też ma swoją cenę. Kobiety znają ten rachunek od dawna.
Polscy mężczyźni nie obawiają się reakcji przełożonych na informację, że zostaną ojcami. 76 proc. z nich chce być równorzędnymi rodzicami ze swoimi partnerkami, a 75 proc. uważa partnerski model rodziny za najbardziej pożądany. Aż 82 proc. mężczyzn twierdzi, że urlopy, z których mogą korzystać wyłącznie ojcowie, są potrzebne.
Fundacja Rodzic w mieście sprawdziła, czego boją się mężczyźni będący rodzicami w Polsce i czy na pewno ich deklaracje pokrywają się z rzeczywistością.
Lektura ponad siedemdziesięciostronicowego raportu prowadzi do jednoznacznych wniosków: poziom lęku ojców jest niski, porównywalny do poziomu ich zaangażowania w sprawiedliwe, równe rodzicielstwo. Na końcu tego tunelu pojawia się jednak – nieśmiałe, ale coraz jaśniejsze – światło.
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