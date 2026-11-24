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Polska tanich importowanych paliw już nie wróci. Ale może zasilać ją tani polski prąd

Szymon Bujalski przeczytasz w 5 minut

7 tys. zł – tyle przeciętna polska rodzina wyda w tym roku na import paliw kopalnych. Jest tylko jeden sposób, by to zmienić: przejść na produkowany w Polsce prąd z niskoemisyjnych źródeł. Ile szoków cenowych jeszcze potrzebujemy, by rządzący i obywatele to zaakceptowali?

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