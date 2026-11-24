Polska tanich importowanych paliw już nie wróci. Ale może zasilać ją tani polski prąd
7 tys. zł – tyle przeciętna polska rodzina wyda w tym roku na import paliw kopalnych. Jest tylko jeden sposób, by to zmienić: przejść na produkowany w Polsce prąd z niskoemisyjnych źródeł. Ile szoków cenowych jeszcze potrzebujemy, by rządzący i obywatele to zaakceptowali?
Zablokowanie Cieśniny Ormuz doprowadziło do największego w historii szoku na rynku paliw.
„Skutki kryzysu z 2026 r. dotknęły wszystkie zakątki świata: trzy czwarte światowej populacji żyje w krajach importujących ropę naftową i gaz ziemny, a ponad 4 miliardy ludzi żyje w krajach, których ponad 30 proc. dostaw ropy naftowej zależy od tej Cieśniny Ormuz” – informuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna w swym corocznym globalnym przeglądzie (World Energy Outlook).
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