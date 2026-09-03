0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Wlodek / ...
03 września 2026

Wiemy, na co Polska przeznaczyła miliardy z ETS. Nie jest najgorzej, ale...

przeczytasz w 5 minut

Elektrownia jądrowa, kolej, rekompensaty dla przemysłu. To cele, na które Polska przeznaczyła środki uzyskane z ETS – systemu handlu uprawnieniami do emisji. Choć lepiej mówić o równowartości tych środków, bo polski rząd wciąż ucieka jednak w „kreatywną księgowość”.

Google News

Pieniądze z ETS rozpływają się w budżecie nie bardzo wiadomo, na co – tak często pisaliśmy o środkach z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Działa on w myśl zasady „zanieczyszczający płaci” – najbardziej emisyjne przedsiębiorstwa z branż energetyki, ciepłownictwa i przemysłu ciężkiego płacą za możliwość emitowania dwutlenku węgla, kupując na giełdzie uprawniające do tego certyfikaty.

Pieniądze – i to poważne, bo w przypadku Polski sięgające nawet ponad 20 mld złotych rocznie – trafiają do budżetów państw, z których pochodzą firmy objęte systemem.

Sposób ich wydawania budził do tej pory spore wątpliwości. Komisja Europejska sugerowała, by jak najwięcej z pieniędzy przekazywać na cele transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Do niedawna państwa musiały jednak składać raporty dotyczące jedynie 50 proc. z otrzymanej w ramach ETS kwoty.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Gospodarka

Unia Europejska

ETS

system handlu emisjami

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Komentarze

Nasze tematy