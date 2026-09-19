Polska może tylko zyskać na współpracy gospodarczej z Ukrainą. To inwestycja w przyszłość

„Polska jako międzynarodowy hub oraz rzecznik Ukrainy w UE wzmocniła swoją pozycję geopolityczną, dopóki spory polityczne i handlowe nie sprawiły, że na pierwsze strony gazet trafiła konfrontacja zamiast współpracy i wsparcia” – pisze w OKO.press ukraińska ekspertka.

Wielkie sąsiadujące ze sobą państwa, Polska i Ukraina, po lutym 2022 roku i ostatecznym oderwaniu się Ukrainy od postradzieckiej przestrzeni i strefy wpływów, znalazły się w sytuacji, w której budowa nowych, wzajemnie korzystnych relacji partnerskich musi odbywać się w czasie wojny, pod ogromną presją czasu i ryzyka, w warunkach podejmowania decyzji na bieżąco.