Polska może tylko zyskać na współpracy gospodarczej z Ukrainą. To inwestycja w przyszłość
„Polska jako międzynarodowy hub oraz rzecznik Ukrainy w UE wzmocniła swoją pozycję geopolityczną, dopóki spory polityczne i handlowe nie sprawiły, że na pierwsze strony gazet trafiła konfrontacja zamiast współpracy i wsparcia” – pisze w OKO.press ukraińska ekspertka.
Wielkie sąsiadujące ze sobą państwa, Polska i Ukraina, po lutym 2022 roku i ostatecznym oderwaniu się Ukrainy od postradzieckiej przestrzeni i strefy wpływów, znalazły się w sytuacji, w której budowa nowych, wzajemnie korzystnych relacji partnerskich musi odbywać się w czasie wojny, pod ogromną presją czasu i ryzyka, w warunkach podejmowania decyzji na bieżąco.
Pomoc Polski dla Ukrainy w czasie wojny była dosłownie ratunkiem – a Polska zyskała na swojej granicy przyjaznego partnera zamiast wrogich sił zbrojnych, rynek zbytu dla swoich towarów o wartości niemal 8 mld euro rocznie, a także znaczący wzrost gospodarczy, nadwyżkę handlową i wpływy na arenie międzynarodowej.
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