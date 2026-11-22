Mateusz Galica. lider projektu „Ziemianie Atakują!”, agencja Lata Dwudzieste: Zdecydowanie nie. Najnowsze wydanie „Ziemian” pokazuje czarno na białym: dezinformacja zwyciężyła. Dla osób, które przyszły na premierę raportu, przygotowaliśmy nawet gadżet w postaci chusteczek na otarcie łez po zwycięstwie mitów nad faktami. Przy poprzedniej edycji „Ziemian” z 2024 r. martwiliśmy się, że wiedza społeczeństwa cały czas pozostaje na słabym poziomie 2+. Mimo masy kampanii edukacyjnych, wielomilionowych rządowych projektów czy działań NGO-sów poziom wiedzy w każdej kolejnej edycji raportu pozostawał bez zmian. W tym roku po raz pierwszy widzimy istotny spadek wiedzy. Społeczeństwo nie ma już oceny 2+, tylko 2. I jest to spadek istotny statystycznie. Wyraźnie wzrasta też wiara w mity, co pokazuje, że ludzie dostają alternatywne źródła informacji. Jednocześnie następuje spadek wiary w fakty, bo te alternatywne źródła skutecznie je podważają. Rysuje się z tego dość czarny obraz społeczeństwa.