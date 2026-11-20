Przeprosiny nakazał w wyroku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd orzekł, że zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, awansowany za władzy PiS, zniesławił ministra sprawiedliwości, umieszczając w internecie zmanipulowane zdjęcie Żurka ze środkowym palcem.

W czwartek 19 listopada 2026 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku nakazał prokuratorowi Michałowi Ostrowskiemu – na zdjęciu u góry – zamieszczenie na swoim profilu na X oświadczenia:

„Michał Ostrowski przeprasza Waldemara Żurka za zniesławiające wpisy opublikowane co najmniej dwukrotnie od stycznia 2025 roku na platformie X. Wpisy te zawierały zmanipulowany wizerunek Waldemara Żurka z Marszu Tysiąca Tóg z dnia 11 stycznia 2020 roku przedstawiający go rzekomo wykonującego obraźliwy gest „środkowego palca”, mimo że takiego gestu nie wykonał [sędzia pokazał znak Victorii – red.]. W ten sposób rozpowszechniono nieprawdziwe i oczerniające informacje, mające na celu zdyskredytowanie oraz publiczne poniżenie Waldemara Żurka”.