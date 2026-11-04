Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 04 listopada 2026 Dodaj nas w Google Porażka Święczkowskiego. Nie będzie alternatywnego TK w siedzibie Sądu Najwyższego Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut Zawieszony prezes TK Bogdan Święczkowski chciał zorganizować Trybunał na uchodźstwie. Pomóc miał pełniący funkcję I prezesa SN neosędzia Zbigniew Kapiński. Plan się nie udał, bo Święczkowski nie ma poparcia wszystkich starych sędziów TK. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Rozmowy o powołaniu alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego miały odbyć się we wtorek 3 listopada 2026 roku w siedzibie Sądu Najwyższego. Tam mieliby zacząć pracę sędziowie TK powołani przez Sejm za czasów PiS-u. Z zawieszonym prezesem Bogdanem Święczkowskim (na zdjęciu u góry) i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim jest ich siedmiu. Nowych sędziów wybranych w Sejmie w obecnej kadencji jest ośmiu.

Pierwsza o powołaniu przez Święczkowskiego Trybunału na uchodźstwie napisała „Gazeta Wyborcza”. A portal Onet ujawnił szczegóły tego spotkania. Wynika z nich, że na spotkaniu w SN pojawiło się pięciu starych sędziów na czele z zawieszonym prezesem Bogdanem Święczkowskim. W spotkaniu brał też udział wadliwy sędzia dubler Jarosław Wyrembak, którego kadencja kończy się w styczniu 2027 roku. Nie było dwóch starych sędziów. W związku z tym uznano, że nie ma szans na powołanie TK, który urzędowałby w gmachu SN.