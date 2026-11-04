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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
04 listopada 2026

Porażka Święczkowskiego. Nie będzie alternatywnego TK w siedzibie Sądu Najwyższego

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Zawieszony prezes TK Bogdan Święczkowski chciał zorganizować Trybunał na uchodźstwie. Pomóc miał pełniący funkcję I prezesa SN neosędzia Zbigniew Kapiński. Plan się nie udał, bo Święczkowski nie ma poparcia wszystkich starych sędziów TK.

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Rozmowy o powołaniu alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego miały odbyć się we wtorek 3 listopada 2026 roku w siedzibie Sądu Najwyższego. Tam mieliby zacząć pracę sędziowie TK powołani przez Sejm za czasów PiS-u. Z zawieszonym prezesem Bogdanem Święczkowskim (na zdjęciu u góry) i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim jest ich siedmiu. Nowych sędziów wybranych w Sejmie w obecnej kadencji jest ośmiu.

Pierwsza o powołaniu przez Święczkowskiego Trybunału na uchodźstwie napisała „Gazeta Wyborcza”. A portal Onet ujawnił szczegóły tego spotkania. Wynika z nich, że na spotkaniu w SN pojawiło się pięciu starych sędziów na czele z zawieszonym prezesem Bogdanem Święczkowskim. W spotkaniu brał też udział wadliwy sędzia dubler Jarosław Wyrembak, którego kadencja kończy się w styczniu 2027 roku. Nie było dwóch starych sędziów. W związku z tym uznano, że nie ma szans na powołanie TK, który urzędowałby w gmachu SN.

Te rozmowy kładą się cieniem na kierującym SN, neosędzim Zbigniewie Kapińskim. Należy pytać o jego rolę w próbie zablokowania przywrócenia praworządności w TK. Kapiński zaangażował się w to już w nocy z 30 na 31 października. Najpierw spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim w pałacu prezydenckim. A potem udał się z nim do gmachu TK i wszedł tam z prezydentem oraz jego współpracownikami. To był siłowy najazd na TK i próba jego odbicia przez prezydenta i jego współpracowników. Kapiński brał też udział w rozmowach z nowymi sędziami TK.

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Stanisław Piotrowicz

Zbigniew Kapiński

Zgromadzenie Sędziów TK

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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