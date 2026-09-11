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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
11 września 2026

Aborcja znów miała trafić na sejmową komisję. Posiedzenie odwołano. Kotula: „Skrajnie niepoważny ruch”

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Po dwóch latach przerwy komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenia. Na pierwszy ogień szykowano dwa projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. W piątek po południu posiedzenie odwołano. Kotula dla OKO.press: „Moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia Komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM”

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Po ponad dwóch latach przerwy sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży miała wznowić prace. Na poniedziałek, 14 września 2026 roku, planowano ponowne wzięcie przez posłanki i posłów na tapet tematu aborcji. „Planowano”, bo posiedzenie nie dojdzie do skutku. Zostało odwołane w piątek późnym popołudniem.

Katarzyna Kotula komentuje: „Moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia Komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM. To decyzja kierowana tym, że panowie politycy boją się – tak naprawdę nie wiadomo, czego. To decyzja szkodliwa dla kobiet, dla debaty o aborcji i dla prawa aborcyjnego”.

Odwołanie planowanego posiedzenia było dla dużej części posłanek i posłów zaskoczeniem. „Jeszcze dziś wraz z Anną Marią Żukowską widziałyśmy się w tej sprawie z Włodzimierzem Czarzastym. Dziś też zakomunikowałyśmy ostateczne uzgodnienia ministrom Lewicy i całemu klubowi. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Najpóźniej na kolejnym posiedzeniu miało się odbyć głosowanie obu projektów” – podsumowuje Katarzyna Kotula.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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