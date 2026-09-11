Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 września 2026 Aborcja znów miała trafić na sejmową komisję. Posiedzenie odwołano. Kotula: „Skrajnie niepoważny ruch” Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Po dwóch latach przerwy komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenia. Na pierwszy ogień szykowano dwa projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. W piątek po południu posiedzenie odwołano. Kotula dla OKO.press: „Moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia Komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM” Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Po ponad dwóch latach przerwy sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży miała wznowić prace. Na poniedziałek, 14 września 2026 roku, planowano ponowne wzięcie przez posłanki i posłów na tapet tematu aborcji. „Planowano”, bo posiedzenie nie dojdzie do skutku. Zostało odwołane w piątek późnym popołudniem.

Katarzyna Kotula komentuje: „Moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia Komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM. To decyzja kierowana tym, że panowie politycy boją się – tak naprawdę nie wiadomo, czego. To decyzja szkodliwa dla kobiet, dla debaty o aborcji i dla prawa aborcyjnego”.