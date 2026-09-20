0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.pressIlustracja Mateusz M...
20 września 2026

Pożar gaśnie, cierpienie trwa. O przemocy wobec kobiet po katastrofach

przeczytasz w 8 minut

Na całym świecie przemoc wobec kobiet rośnie po katastrofach — mówi OKO.press dr Debra Parkinson, australijska badaczka, która stworzyła pierwsze na świecie krajowe wytyczne dotyczące płci w zarządzaniu kryzysowym.

Google News

Gdy u mnie, we Francji, dogasają pożary, u niej, w Perth w zachodniej Australii, jest środek zimy. Zanim zdążyłam zadać pierwsze pytanie, Debra Parkinson wyznaje, że to, co dzieje się we Francji i w Hiszpanii, jest dla niej wstrząsające. Wie, o czym mówi. Siódmego lutego 2009 roku w stanie Wiktoria, gdzie mieszka, w jeden dzień zginęły 173 osoby. Tamtą sobotę nazwano Czarną. Kiedy płomienie zgasły, a dziennikarze i dziennikarki zniknęli, Parkinson i jej partnerka badawcza Claire Zara zaczęły robić to, czego nie robił nikt: słuchać kobiet. Z tych rozmów powstał doktorat Parkinson o zjawisku, które nazwała „ukrytą katastrofą”. Po pożarze przemoc domowa rośnie, a wszyscy, od policji po terapeutów, udają, że nic nie widzą. Jak o tym rozmawiać, gdy sprawcami przemocy są również strażacy albo wolontariusze ratujący mieszkańców?

Zanim zaczniemy rozmawiać o pożarach, chcę zapytać, jak pani w ogóle trafiła na ten temat? Nie jest łatwo obrać punkt widzenia inny od wszystkich.

Zabiorę panią daleko wstecz. Miałam 19 lat, opalałam się na podwórku i czytałam „Kobiecego eunucha” Germaine Greer. Wtedy pierwszy raz zetknęłam się z feminizmem…

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Kobiety

katastrofy naturalne

megapożary

przemoc wobec kobiet

Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

Komentarze

Nasze tematy