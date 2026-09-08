Zaloguj się, aby zapisać na później 08 września 2026

Może i bijemy dzieci, ale za to piecza zastępcza jest niedofinansowana. Prawa dziecka w Polsce wciąż leżą

Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut

Polakom wciąż zdarza się bić dzieci, rodzin zastępczych jest za mało, młodzi ludzie wychodzący z pieczy nie mają wsparcia, a najmłodsi migranci nie są chronieni. Polska od dawna słyszy od ONZ, co powinna zmienić. Organizacje pozarządowe sprawdziły, ile przez ostatnie lata udało się zrobić z zaleceniami Komitetu Praw Dziecka. Wynik nie daje powodów do dumy.

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