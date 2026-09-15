Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 września 2026 Prawicowy pakt senacki jednak bez Brauna? Tak sygnalizuje Pałac Prezydencki. Korona obwinia Żydów Dominika Sitnicka przeczytasz w 6 minut Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta deklaruje, że nie wyobraża sobie, że partia Grzegorza Brauna miała być częścią prawicowego paktu senackiego pod egidą Karola Nawrockiego. Korona już ogłosiła, że w takim razie samodzielnie wystawi kandydatów we wszystkich okręgach. A to dopiero początek problemów w tej układance. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Prawicowy pakt senacki to hasło, o którym zaczęto poważniej rozprawiać w mediach we wrześniu 2025. Wiele wskazuje na to, że po roku prawa strona sceny politycznej jest dalej niż bliżej takiego porozumienia. I na pewno nie pomogą jej w tym dalszy podział, do jakiego doszło w te wakacje.

Do tej pory paktem zainteresowane były wszystkie partie. Sama idea miała pojawić się na Nowogrodzkiej, choć publicznie nikt nie przedstawił się jako oficjalny inicjator akcji aż do lipca tego roku.