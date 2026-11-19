Gracze doczekali się premiery GTA VI, ale ceny konsol są zaporowe. Przyszłość tylko dla bogatych
Poprzednie generacje PlayStation i Xboksa z biegiem lat wyraźnie taniały. Z okazji premiery GTA VI konsole są rekordowo drogie, i nie tylko one. Świat rywalizacji o ograniczone zasoby to również świat, w którym luksusem staje się to, co niedawno było w zasięgu ręki (i portfela).
Premierę Grand Theft Auto (GTA) VI wyznaczono na 19 listopada. To prawdopodobnie najdroższa gra komputerowa w historii, z budżetem szacowanym na przynajmniej miliard dolarów (twórcy nie chcą ujawniać kwoty). Niewyobrażalna suma, jakiej nie powstydziłyby się najbardziej spektakularne produkcje Hollywood.
Pod względem czysto finansowym zapewne będzie można uznać, że było warto. Jak informuje „Forbes”, powołując się na szacunki Sensor Tower, przychód z GTA VI już na dwa dni przed premierą przekroczył 1,5 miliarda dolarów. Sprzedano prawie 16 milionów egzemplarzy, ustanawiając w ten sposób rekord przedsprzedaży dla gier.
Tymczasem, jak podaje portal Statista, w III kw. 2026 r. Sony sprzedało o 35 proc. mniej konsol niż w tym samym okresie rok temu. W dwóch poprzednich kwartałach spadki były jeszcze większe, bo wynosiły 36 proc. (II kw.) i 46 proc. (I kw.). Nie wiadomo, jak wygląda sytuacja z Xboksami, bo Microsoft nie ujawnia liczby sprzedanych konsol. Powód? Przede wszystkim — rosnące ceny sprzętu.
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