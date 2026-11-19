Prawa autorskie: Foto Philip FONG / AFP Foto Philip FONG / A... Prawa autorskie: Foto Philip FONG / AFP Foto Philip FONG / A...

Zaloguj się, aby zapisać na później 19 listopada 2026 Dodaj nas w Google Gracze doczekali się premiery GTA VI, ale ceny konsol są zaporowe. Przyszłość tylko dla bogatych Szymon Bujalski przeczytasz w 6 minut Poprzednie generacje PlayStation i Xboksa z biegiem lat wyraźnie taniały. Z okazji premiery GTA VI konsole są rekordowo drogie, i nie tylko one. Świat rywalizacji o ograniczone zasoby to również świat, w którym luksusem staje się to, co niedawno było w zasięgu ręki (i portfela). Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Philip FONG / AFP Foto Philip FONG / A... Prawa autorskie: Foto Philip FONG / AFP Foto Philip FONG / A...

Premierę Grand Theft Auto (GTA) VI wyznaczono na 19 listopada. To prawdopodobnie najdroższa gra komputerowa w historii, z budżetem szacowanym na przynajmniej miliard dolarów (twórcy nie chcą ujawniać kwoty). Niewyobrażalna suma, jakiej nie powstydziłyby się najbardziej spektakularne produkcje Hollywood.

Pod względem czysto finansowym zapewne będzie można uznać, że było warto. Jak informuje „Forbes”, powołując się na szacunki Sensor Tower, przychód z GTA VI już na dwa dni przed premierą przekroczył 1,5 miliarda dolarów. Sprzedano prawie 16 milionów egzemplarzy, ustanawiając w ten sposób rekord przedsprzedaży dla gier.