0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Oryginalne kadry z nagrania zajścia pod Trybunałem KOnstytucyjnym w nocy z 30 na 31 października. Film opublikowany na platformie X przez Macieja Berka i Jana Grabca.Oryginalne kadry z n...
Widzę to tak

Państwo pięści, nie prawa? Prezydent dał przyzwolenie na przemoc [WIDZĘ TO TAK]

przeczytasz w 5 minut

Prawo i procedury są dla słabych, silni stosują przemoc – taki przekaz dał prezydent Nawrocki obywatelom, wchodząc siłowo do Trybunału Konstytucyjnego. Trudno znaleźć słowa, by opisać, jak niszczące dla państwa i społeczeństwa jest takie podejście.

Dodaj nas w Google
Google News

31 października obudziliśmy się w innym państwie. To, co wydarzyło się w nocy pod Trybunałem Konstytucyjnym, było punktem krytycznym. Oto prezydent – mimo że ma do dyspozycji wiele narzędzi prawnych i dyplomatycznych – przed napotkaną przeszkodą użył siły fizycznej. A ponieważ przeszkodę stanowili ludzie, przedarł się bezpośrednio przez nich.

Oryginalne nagrania z nocy z 30 na 31 października jednoznacznie pokazują przebieg zdarzenia. Prezydent Karol Nawrocki wszedł do budynku TK, nie zważając na żadne przeszkody. Naparł na stojących przed nim sędziów, w tym na sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Ta odepchnęła go dłońmi. W kolejnej sekwencji prezydent chwycił dwiema rękami ramię sędzi, zacisnął na nim dłonie i używając siły, przesunął Korwin-Piotrowską na bok. Dzięki temu przedarł się do budynku razem ze swoją świtą.

„Widzę to tak” to cykl, w którym od czasu do czasu pozwalamy sobie i autorom zewnętrznym na bardziej publicystyczne podejście do opisu rzeczywistości. Zachęcamy do polemik.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Sądownictwo

Władza

Karol Nawrocki

Prezydent

Trybunał Konstytucyjny

Anna Korwin-Piotrowska

co się wydarzyło pod Trybunałem Konstytucyjnym

Nawrocki pod TK

przemoc

Samoobrona

użycie siły

zajście pod TK

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie