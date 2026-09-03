Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Prezydent młodych? Jak Nawrocki buduje poparcie wśród dwudziestolatków [PROGRAM POLITYCZNY] Dominika Sitnicka

Patrycja Tarkiewicz

Helena Chmielewska-Szlajfer Karol Nawrocki najpopularniejszy jest właśnie wśród wyborców dwudziestoletnich, gdzie odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury sięga 70 proc. To ta sama grupa wyborców, w której wyniki PiS-u od lat szurają po dnie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Wydarzenie PRZYSZŁOŚĆ.PL prezydenta Karola Nawrockiego w Juracie nieprzypadkowo zorganizowano w weekend, w którym zaplanowany był Campus Polska Przyszłości. Impreza Rafała Trzaskowskiego jest oczywiście od lat obiektem ostrych ataków ze strony prawicy. Ale i obiektem zazdrości. PiS próbowało w 2024 skopiować patent letniego obozu dla młodych, który miałby odświeżyć wizerunek partii i odbudować jej poparcie w tym segmencie elektoratu, które od lat szoruje po dnie. „Przystań Polska” nie doszła jednak do skutku, PiS obawiało się organizacyjnej i frekwencyjnej porażki.

W tym kontekście zorganizowane naprędce przez Kancelarię Prezydenta wydarzenie w Juracie można uznać za sukces. W prezydenckim ośrodku pojawiło się 800 uczestników i uczestniczek, którzy wysłuchali koncertów uczestników Konkursu Chopinowskiego i gwiazdy disco polo Skolima. Już sam dobór artystów miał utwierdzać wizerunek Nawrockiego jako prezydenta wywodzącego się z ludu, który doświadczył spektakularnego awansu społecznego.