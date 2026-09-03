Prezydent młodych? Jak Nawrocki buduje poparcie wśród dwudziestolatków [PROGRAM POLITYCZNY]
Karol Nawrocki najpopularniejszy jest właśnie wśród wyborców dwudziestoletnich, gdzie odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury sięga 70 proc. To ta sama grupa wyborców, w której wyniki PiS-u od lat szurają po dnie.
Wydarzenie PRZYSZŁOŚĆ.PL prezydenta Karola Nawrockiego w Juracie nieprzypadkowo zorganizowano w weekend, w którym zaplanowany był Campus Polska Przyszłości. Impreza Rafała Trzaskowskiego jest oczywiście od lat obiektem ostrych ataków ze strony prawicy. Ale i obiektem zazdrości. PiS próbowało w 2024 skopiować patent letniego obozu dla młodych, który miałby odświeżyć wizerunek partii i odbudować jej poparcie w tym segmencie elektoratu, które od lat szoruje po dnie. „Przystań Polska” nie doszła jednak do skutku, PiS obawiało się organizacyjnej i frekwencyjnej porażki.
W tym kontekście zorganizowane naprędce przez Kancelarię Prezydenta wydarzenie w Juracie można uznać za sukces. W prezydenckim ośrodku pojawiło się 800 uczestników i uczestniczek, którzy wysłuchali koncertów uczestników Konkursu Chopinowskiego i gwiazdy disco polo Skolima. Już sam dobór artystów miał utwierdzać wizerunek Nawrockiego jako prezydenta wywodzącego się z ludu, który doświadczył spektakularnego awansu społecznego.
Co politycznie wynika z Juraty? Karol Nawrocki najpopularniejszy jest właśnie wśród wyborców dwudziestoletnich, gdzie odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury sięga 70 proc. W 2025 udało mu się też w tej grupie pokonać Rafała Trzaskowskiego różnicą kilku punktów procentowych. Nie było to wcale oczywiste. W 2020 to Trzaskowski wygrywał wśród dwudziestolatków z Andrzejem Dudą. W 2023 młodzi, również dzięki swojej ogromnej frekwencji, byli jedną z tych grup, które dały większość partiom rządzącej koalicji. Choć więc wyborców po 40, 50 i 60 roku życia jest więcej, młodzi są siłą, która może stać się języczkiem u wagi.
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