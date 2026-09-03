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Prezydent młodych? Jak Nawrocki buduje poparcie wśród dwudziestolatków [PROGRAM POLITYCZNY]

Karol Nawrocki najpopularniejszy jest właśnie wśród wyborców dwudziestoletnich, gdzie odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury sięga 70 proc. To ta sama grupa wyborców, w której wyniki PiS-u od lat szurają po dnie.

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Wydarzenie PRZYSZŁOŚĆ.PL prezydenta Karola Nawrockiego w Juracie nieprzypadkowo zorganizowano w weekend, w którym zaplanowany był Campus Polska Przyszłości. Impreza Rafała Trzaskowskiego jest oczywiście od lat obiektem ostrych ataków ze strony prawicy. Ale i obiektem zazdrości. PiS próbowało w 2024 skopiować patent letniego obozu dla młodych, który miałby odświeżyć wizerunek partii i odbudować jej poparcie w tym segmencie elektoratu, które od lat szoruje po dnie. „Przystań Polska” nie doszła jednak do skutku, PiS obawiało się organizacyjnej i frekwencyjnej porażki.

W tym kontekście zorganizowane naprędce przez Kancelarię Prezydenta wydarzenie w Juracie można uznać za sukces. W prezydenckim ośrodku pojawiło się 800 uczestników i uczestniczek, którzy wysłuchali koncertów uczestników Konkursu Chopinowskiego i gwiazdy disco polo Skolima. Już sam dobór artystów miał utwierdzać wizerunek Nawrockiego jako prezydenta wywodzącego się z ludu, który doświadczył spektakularnego awansu społecznego.

Co politycznie wynika z Juraty? Karol Nawrocki najpopularniejszy jest właśnie wśród wyborców dwudziestoletnich, gdzie odsetek pozytywnych ocen jego prezydentury sięga 70 proc. W 2025 udało mu się też w tej grupie pokonać Rafała Trzaskowskiego różnicą kilku punktów procentowych. Nie było to wcale oczywiste. W 2020 to Trzaskowski wygrywał wśród dwudziestolatków z Andrzejem Dudą. W 2023 młodzi, również dzięki swojej ogromnej frekwencji, byli jedną z tych grup, które dały większość partiom rządzącej koalicji. Choć więc wyborców po 40, 50 i 60 roku życia jest więcej, młodzi są siłą, która może stać się języczkiem u wagi.

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Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Patrycja Tarkiewicz

Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

Na zdjęciu Helena Chmielewska-Szlajfer
Helena Chmielewska-Szlajfer

Socjolożka, adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego, Visiting Fellow w London School of Economics and Political Science, doktorat obroniła w The New School for Social Research. Autorka m.in. „Reshaping Poland’s Community after Communism: Ordinary Celebrations" (Palgrave 2019) oraz „(Not) Kidding: Politics in Online Tabloids" (Brill, w druku). Bada codzienne praktyki demokratyczne oraz politykę w internetowych tabloidach w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

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