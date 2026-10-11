Prawa autorskie: AP Photo/Marc Levy AP Photo/Marc Levy Prawa autorskie: AP Photo/Marc Levy AP Photo/Marc Levy

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 października 2026 Dodaj nas w Google Projekt Stratos. Centrum danych wielkości Liechtensteinu grozi zagładą Wielkiego Jeziora Słonego Jakub Mirowski przeczytasz w 10 minut Boom na budowę nowych centrów danych, napędzany rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji, trwa w najlepsze. W Utah jeszcze niedawno snuto wizje jednego z największych tego rodzaju kompleksów na świecie. Choć ostry sprzeciw społeczny wymusił jednak na inwestorach modyfikację planów, walka o przyszłość Projektu Stratos wcale nie jest skończona. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: AP Photo/Marc Levy AP Photo/Marc Levy Prawa autorskie: AP Photo/Marc Levy AP Photo/Marc Levy

Biznesmen Kevin O’Leary po raz pierwszy pokazał się szerokiej publiczności w „Dragon’s Den” – reality show, w którym początkujący przedsiębiorcy przedstawiają swoje pomysły biznesowe panelowi inwestorów. Gdy w 2009 roku amerykańska telewizja ABC rozpoczęła własną wersję programu, Kanadyjczyk miał już reputację bezwzględnego, bezceremonialnego faceta, tak nieprzyjemnego, że nadano mu ironiczną ksywkę „Mr. Wonderful”.

Podobno początkowo producenci musieli zachęcać O’Leary’ego, by zamiast nudnego finansisty pod krawatem przyjął wizerunek modelowego Krwiożerczego Kapitalisty™, zainteresowanego wyłącznie własnymi zyskami. Dziś jednak, patrząc na inwestycję, którą jego spółka próbuje zrealizować w Utah, trudno uwierzyć, że cechy te są wyłącznie częścią telewizyjnego imidżu.