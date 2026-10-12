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Prawa autorskie: Prawa autorskie: News.by. Krzysztof Tołwiński podczas nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenta Białorusi w 2025 r., wypowiada się dla białoruskiego medium.Prawa autorskie: New...
12 października 2026

Rażące błędy śledczego. Prokurator nie chce ścigać Tołwińskiego za wspieranie Rosji [TYLKO U NAS]

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Prokurator odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przekazania przez Krzysztofa Tołwińskiego wojskowych apteczek dla rosyjskiej armii, choć czyn ten można uznać za pomocnictwo w prowadzeniu wojny napastniczej. Z naszych ustaleń wynika jednak, że śledczy popełnił poważne błędy.

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Redakcja OKO.press od lipca zajmuje się sprawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Krzysztofa Tołwińskiego, byłego wiceministra PiS, dziś lidera prorosyjskiej partii Front, za wspieranie armii Federacji Rosyjskiej. Tołwiński wraz z wiceprzewodniczącym Frontu, byłym posłem Samoobrony Wacławem Klukowskim, podczas wizyty na Białorusi przekazali swoim miejscowym partnerom wojskowe apteczki dla rosyjskich żołnierzy.

Zrobili to oficjalnie, a potem Tołwiński opublikował w internecie nagranie z tego zdarzenia. Wyjaśniał, że celem tej akcji jest zachęcenie innych Polaków do podobnych działań na rzecz armii Putina.

Zapytaliśmy prokuraturę, czy takie działania są w Polsce karalne. Trzy miesiące później nadal nie znamy odpowiedzi. Ustaliliśmy jednak, że prokurator odmówił wszczęcia postępowania w sprawie Tołwińskiego i Klukowskiego. Zrobił to, chociaż czyn polityków można uznać za tzw. pomocnictwo w prowadzeniu wojny napastniczej, za które grozi kara wieloletniego więzienia.

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wojna napastnicza

zbrodnie wojenne

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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