Prawa autorskie: Prawa autorskie: News.by. Krzysztof Tołwiński podczas nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenta Białorusi w 2025 r., wypowiada się dla białoruskiego medium. Prawa autorskie: New... Prawa autorskie: Prawa autorskie: News.by. Krzysztof Tołwiński podczas nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenta Białorusi w 2025 r., wypowiada się dla białoruskiego medium. Prawa autorskie: New...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 października 2026 Dodaj nas w Google Rażące błędy śledczego. Prokurator nie chce ścigać Tołwińskiego za wspieranie Rosji [TYLKO U NAS] Anna Mierzyńska przeczytasz w 7 minut Prokurator odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przekazania przez Krzysztofa Tołwińskiego wojskowych apteczek dla rosyjskiej armii, choć czyn ten można uznać za pomocnictwo w prowadzeniu wojny napastniczej. Z naszych ustaleń wynika jednak, że śledczy popełnił poważne błędy. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Prawa autorskie: News.by. Krzysztof Tołwiński podczas nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenta Białorusi w 2025 r., wypowiada się dla białoruskiego medium. Prawa autorskie: New... Prawa autorskie: Prawa autorskie: News.by. Krzysztof Tołwiński podczas nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenta Białorusi w 2025 r., wypowiada się dla białoruskiego medium. Prawa autorskie: New...

Redakcja OKO.press od lipca zajmuje się sprawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Krzysztofa Tołwińskiego, byłego wiceministra PiS, dziś lidera prorosyjskiej partii Front, za wspieranie armii Federacji Rosyjskiej. Tołwiński wraz z wiceprzewodniczącym Frontu, byłym posłem Samoobrony Wacławem Klukowskim, podczas wizyty na Białorusi przekazali swoim miejscowym partnerom wojskowe apteczki dla rosyjskich żołnierzy.

Zrobili to oficjalnie, a potem Tołwiński opublikował w internecie nagranie z tego zdarzenia. Wyjaśniał, że celem tej akcji jest zachęcenie innych Polaków do podobnych działań na rzecz armii Putina.