0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 11.05.2026 Warszawa , ulica Postepu 3 , Prokuratura Krajowa . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl11.05.2026 Warszawa ...
30 października 2026

Prokurator „ziobrysta” wszedł w nocy i po alkoholu do cudzego mieszkania. Sprawę szybko umorzono

przeczytasz w 3 minuty

W środku nocy do prywatnego mieszkania w stolicy wszedł Andrzej Golec, były szef stowarzyszenia Ad Vocem, skupiającego prokuratorów „ziobrystów”. Interweniowała policja. Prokuratura po błyskawicznym śledztwie sprawę umorzyła.

Dodaj nas w Google
Google News

Prokurator Andrzej Golec na co dzień pracuje w biurze lustracyjnym IPN. Prokuratura wyjaśniała incydent z jego udziałem, który miał miejsce dwa tygodnie temu, 14 października 2026 roku. Policjanci po pierwszej w nocy zostali wezwani do mężczyzny, który chodził po osiedlu na warszawskim Mokotowie i wtargnął do jednego z mieszkań. Okazało się, że był to prokurator Golec.

Według portalu TVN24, który ujawnił sprawę, lokator mieszkania brał prysznic. Drzwi do mieszkania były zamknięte, ale nie na klucz. Mężczyzna zdziwił się, gdy w swoim mieszkaniu zobaczył obcą mu osobę, która miała mu się przyglądać.

Gospodarz mieszkania założył ręcznik i wezwał intruza do wyjścia. Ten miał jednak nie zareagować. W końcu zaskoczony gospodarz wypchnął nieproszonego gościa za drzwi.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Sądownictwo

Zbigniew Ziobro

Instytut Pamięci Narodowej

Prokuratura

Ad Vocem

Andrzej Golec

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów

śledztwo

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie