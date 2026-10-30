Prokurator „ziobrysta” wszedł w nocy i po alkoholu do cudzego mieszkania. Sprawę szybko umorzono

Prokurator Andrzej Golec na co dzień pracuje w biurze lustracyjnym IPN. Prokuratura wyjaśniała incydent z jego udziałem, który miał miejsce dwa tygodnie temu, 14 października 2026 roku. Policjanci po pierwszej w nocy zostali wezwani do mężczyzny, który chodził po osiedlu na warszawskim Mokotowie i wtargnął do jednego z mieszkań. Okazało się, że był to prokurator Golec.