0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Rafał Szczepankowski / Agencja Wyborcza.plFot. Rafał Szczepank...
03 września 2026

Prokuratura Krajowa chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego ws. blokowania sędziów TK

przeczytasz w 5 minut

Prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech nowych sędziów TK. Nawrocki miał w tym swój udział, bo łamiąc prawo bezpodstawnie nie przyjął od nich ślubowania. A to wykorzystał prezes TK Święczkowski.

Google News

Prokuratura Krajowa pismo w tej sprawie wysłała do Kancelarii Prezydenta w środę 2 września 2026 roku. A poinformowała o tym w komunikacie z 3 września.

Pismo skierował zespół ds. zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez neo-sędziów w Prokuraturze Krajowej, który prowadzi w tej sprawie śledztwo.

W piśmie zwrócono się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie „dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka”. To zwyczajowa formuła stosowana wobec najważniejszych osób w państwie. Nie wysyła się wezwania pod rygorem karnym tak jak do obywateli. Tylko pismo grzecznościowe.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Sądownictwo

Karol Nawrocki

Waldemar Żurek

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prezydent

Prokuratura Krajowa

Sejm X kadencji

Trybunał Konstytucyjny

Anna Korwin-Piotrowska

Bogdan Święczkowski

Dariusz Szostek

Krystian Markiewicz

Maciej Taborowski

Magdalena Bentkowska

Marcin Dziurda

praworządność

sędziowie TK

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze

Nasze tematy