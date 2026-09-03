Prokuratura Krajowa chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego ws. blokowania sędziów TK

Prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech nowych sędziów TK. Nawrocki miał w tym swój udział, bo łamiąc prawo bezpodstawnie nie przyjął od nich ślubowania. A to wykorzystał prezes TK Święczkowski.

Prokuratura Krajowa pismo w tej sprawie wysłała do Kancelarii Prezydenta w środę 2 września 2026 roku. A poinformowała o tym w komunikacie z 3 września.

W piśmie zwrócono się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie „dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka”. To zwyczajowa formuła stosowana wobec najważniejszych osób w państwie. Nie wysyła się wezwania pod rygorem karnym tak jak do obywateli. Tylko pismo grzecznościowe.