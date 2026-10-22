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Prawa autorskie: Foto Sylvain THOMAS / AFPFoto Sylvain THOMAS ...
22 października 2026

KO, PiS i Trump wiedzą lepiej od Francuzów. To nie koszty życia, tylko migracja przyczyną protestów

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Opowieści o protestach we Francji, a niekiedy także w Belgii, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech pokazują, jak bardzo odległe od rzeczywistości potrafią być narracje polityków. Zwłaszcza gdy celem jest legitymizowanie własnej agitacji wyborczej.

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Nawet 800 tysięcy osób protestowało we Francji w miniony weekend. Protesty odbyły się w sumie w 110 francuskich miastach. W wielu miejscach miały bardzo burzliwy przebieg. Dochodziło do regularnych starć z policją, podpaleń, plądrowania sklepów i niszczenia budynków publicznych.

W Paryżu uczestniczące w protestach grupy demolowały ulice, rozbijały witryny sklepowe i plądrowały luksusowe butiki. W Bordeaux zaatakowano oficjalną rezydencję prefektury Żyrondy. W Lyonie podpalono punkt informacji turystycznej. W Marsylii grupa uczestników zamieszek wyważyła drzwi ratusza i wtargnęła do jego holu.

Skutki protestów widać też w Strasburgu, gdzie odbywa się obecnie sesja Parlamentu Europejskiego. Na elewacji słynnej gotyckiej katedry w sobotę 17 października pojawiło się graffiti, ale napisane kredą, więc zostało zmyte następnego dnia. Na pomniku generała Klébera na placu jego imienia pojawiły się wulgaryzmy wobec policji. W centrum widać kilka wybitych witryn sklepowych i zniszczone lokale handlowe.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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