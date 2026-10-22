Prawa autorskie: Foto Sylvain THOMAS / AFP Foto Sylvain THOMAS ... Prawa autorskie: Foto Sylvain THOMAS / AFP Foto Sylvain THOMAS ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 22 października 2026 Dodaj nas w Google KO, PiS i Trump wiedzą lepiej od Francuzów. To nie koszty życia, tylko migracja przyczyną protestów Paulina Pacuła przeczytasz w 13 minut Opowieści o protestach we Francji, a niekiedy także w Belgii, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech pokazują, jak bardzo odległe od rzeczywistości potrafią być narracje polityków. Zwłaszcza gdy celem jest legitymizowanie własnej agitacji wyborczej. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Sylvain THOMAS / AFP Foto Sylvain THOMAS ... Prawa autorskie: Foto Sylvain THOMAS / AFP Foto Sylvain THOMAS ...

Nawet 800 tysięcy osób protestowało we Francji w miniony weekend. Protesty odbyły się w sumie w 110 francuskich miastach. W wielu miejscach miały bardzo burzliwy przebieg. Dochodziło do regularnych starć z policją, podpaleń, plądrowania sklepów i niszczenia budynków publicznych.

W Paryżu uczestniczące w protestach grupy demolowały ulice, rozbijały witryny sklepowe i plądrowały luksusowe butiki. W Bordeaux zaatakowano oficjalną rezydencję prefektury Żyrondy. W Lyonie podpalono punkt informacji turystycznej. W Marsylii grupa uczestników zamieszek wyważyła drzwi ratusza i wtargnęła do jego holu.