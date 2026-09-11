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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
11 września 2026

„Przyjaciele spójności” kontra „skąpcy” w sporze o nowy budżet UE. Będą nowe unijne podatki?

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Płatnicy netto chcą zmniejszenia kolejnego wieloletniego budżetu UE, a najwięksi beneficjenci polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, w tym Polska, utrzymania, a najlepiej zwiększenia unijnej kasy. Rozstrzygająca będzie decyzja o uruchomieniu nowych źródeł dochodów

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Priorytety wydatkowe, wielkość składek narodowych, nowe zasoby własne, wielkość unijnej kasy na kolejnych siedem lat – tego dotyczą toczące się obecnie w europejskich stolicach rozmowy o budżecie UE na lata 2028-2034. A czas goni: Rada Europejska i irlandzka prezydencja chcą, by szczegóły budżetu zostały ustalone do końca roku.

Przewodniczący Rady Europejskiej, Portugalczyk António Costa, kontynuuje rozpoczęty latem objazd europejskich stolic, by wybadać, kto jest w stanie na co się zgodzić. W środę 9 września był w Berlinie i Warszawie (na zdjęciu u góry razem z Donaldem Tuskiem). W czwartek 10 września w Madrycie, Lizbonie i Valeccie.

Stanowiska państw są bardzo rozbieżne: część uważa, że proponowany budżet jest o kilkaset miliardów euro za duży i państw członkowskich zwyczajnie na niego nie stać; część, że wręcz przeciwnie: biorąc pod uwagę skalę wyzwań, na które odpowiedzieć musi UE, budżet jest wciąż za mały.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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