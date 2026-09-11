Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 września 2026 „Przyjaciele spójności” kontra „skąpcy” w sporze o nowy budżet UE. Będą nowe unijne podatki? Paulina Pacuła przeczytasz w 9 minut Płatnicy netto chcą zmniejszenia kolejnego wieloletniego budżetu UE, a najwięksi beneficjenci polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, w tym Polska, utrzymania, a najlepiej zwiększenia unijnej kasy. Rozstrzygająca będzie decyzja o uruchomieniu nowych źródeł dochodów Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Priorytety wydatkowe, wielkość składek narodowych, nowe zasoby własne, wielkość unijnej kasy na kolejnych siedem lat – tego dotyczą toczące się obecnie w europejskich stolicach rozmowy o budżecie UE na lata 2028-2034. A czas goni: Rada Europejska i irlandzka prezydencja chcą, by szczegóły budżetu zostały ustalone do końca roku.

Przewodniczący Rady Europejskiej, Portugalczyk António Costa, kontynuuje rozpoczęty latem objazd europejskich stolic, by wybadać, kto jest w stanie na co się zgodzić. W środę 9 września był w Berlinie i Warszawie (na zdjęciu u góry razem z Donaldem Tuskiem). W czwartek 10 września w Madrycie, Lizbonie i Valeccie.