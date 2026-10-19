Publiczna i prywatna ochrona zdrowia – razem czy osobno? Nożyczkami czy skalpelem?

Nawet sztywne rozdzielenie świadczeń prywatnych od publicznych da niewiele. Pacjentów będzie się wyprowadzać do sektora prywatnego i będą to robić osoby zatrudnione w sektorze publicznym. Coś takiego powszechnie dzieje się już dzisiaj. Ale gdyby zmienić zasady finansowania (i odpisów podatkowych), to wiele mogłoby sie zmienić

Polska powinna postawić na rozwijanie mieszanego, dwusektorowego systemu ochrony zdrowia, w którym sektor publiczny i sektor prywatny będą ze sobą współpracowały i wzajemnie się uzupełniały. Tego nie da się zrobić, po prostu nakazując medykom wybór: albo pracujecie w systemie publicznym, albo prywatnym (a to zakłada teraz rząd). Operacja się powiedzie i pacjent będzie miał szansę, jeśli zaplanujemy dużo bardziej kompleksową zmianę — pisze prof. Cezary Pakulski.