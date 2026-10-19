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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
19 października 2026

Publiczna i prywatna ochrona zdrowia – razem czy osobno? Nożyczkami czy skalpelem?

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Nawet sztywne rozdzielenie świadczeń prywatnych od publicznych da niewiele. Pacjentów będzie się wyprowadzać do sektora prywatnego i będą to robić osoby zatrudnione w sektorze publicznym. Coś takiego powszechnie dzieje się już dzisiaj. Ale gdyby zmienić zasady finansowania (i odpisów podatkowych), to wiele mogłoby sie zmienić

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Polska powinna postawić na rozwijanie mieszanego, dwusektorowego systemu ochrony zdrowia, w którym sektor publiczny i sektor prywatny będą ze sobą współpracowały i wzajemnie się uzupełniały. Tego nie da się zrobić, po prostu nakazując medykom wybór: albo pracujecie w systemie publicznym, albo prywatnym (a to zakłada teraz rząd). Operacja się powiedzie i pacjent będzie miał szansę, jeśli zaplanujemy dużo bardziej kompleksową zmianę — pisze prof. Cezary Pakulski.

Pokazuje jej elementy: ustalenie nowego koszyka świadczeń gwarantowanych i porządną ich wycenę, reorganizację zarządzania ochroną zdrowia, tak jego gospodarz w województwie widział potrzeby pacjentów i możliwości leczenia. A także nowe zasady prywatnego finansowania ochrony zdrowia i powiązania tego z systemem podatkowym.

Pokazuje, że skupienie się na najbardziej oczywistych patologiach systemu opieki zdrowotnej nie prowadzi do niczego dobrego. Polacy obejdą każde absurdalne i nieżyciowe regulacje. Lekarze nie są tu wyjątkiem. Ale sensowna reforma może dać ludziom szansę na działanie sprawiedliwe i przejrzyste.

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Zdrowie

Rząd Donalda Tuska (drugi)

Na zdjęciu Cezary Pakulski
Cezary Pakulski

Dr hab. n. med., lekarz anestezjolog, intensywista, medyk ratunkowy. Od roku 2019 aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu programów zdrowotnych. W latach 2019-2020 współpracowałem programowo z Wiosną Roberta Biedronia, a w latach 2020-2025 z Instytutem Strategie 2050. Obecnie niezależny. Współautor ponad 20 analiz programowych, które tematycznie obejmują spektrum całego systemu ochrony zdrowia. Autor książki "System ochrony zdrowia w Polsce. Zdrowiu na Ratunek" (2025). Obecnie sędzia w Sądzie Lekarskim Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. W latach 2019 i 2023 kandydat w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX i X kadencji.

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